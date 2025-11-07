Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP में ब्रिटिश मौलाना की तलाश में जुटी तीन टीमें, नहीं मिल रहा लोकेशन

    By Dilip Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:38 AM (IST)

    संतकबीर नगर पुलिस देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान की तलाश कर रही है। एसओजी और कोतवाली थाने की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। मौलाना के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसके बाद उसका मदरसा सील कर दिया गया। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी से कई खुलासे होने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव निवासी ब्रिटिश मौलाना की तलाश में स्पेशल आपरेशन ग्रुप(एसओजी)व कोतवाली थाने की दो कुल तीन टीमें लगी हैं। सर्विलांस सेल व गैर जनपदों की पुलिस की भी मदद ली जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिलहाल उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। उसके ठिकाने के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चार दिन पूर्व उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तीन दिन पूर्व उसका खलीलाबाद शहर स्थित मदरसा सील हो गया है।

    जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी(डीएमओ)प्रवीण कुमार मिश्रा की तहरीर पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गत दो नवंबर की रात ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ छल व विदेशी मुद्रा अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। इसके अगले दिन यानी गत तीन नवंबर को खलीलाबाद शहर स्थित गोश्त मंडी स्थित उसके मदरसे को एसडीएम,सीओ व पुलिस फोर्स की उपस्थिति में सील किया गया।

    इस मौलाना का बेटा तौसीफ रजा इस मदरसे का प्रबंधक है। इंग्लैंड की नागरिकता हासिल करने वाले इस मौलाना की तलाश में केस दर्ज होने के बाद से एसओजी व कोतवाली खलीलाबाद थाने की दो कुल तीन टीमें लगी हैं। सर्विलांस सेल की भी मदद ली जा रही है।

    यह भी पढ़ें- सिस्टम पर सवाल: यहां ढूंढते रह जाएंगे प्लेटफार्म, एनाउंस सिस्टम भी बदहाल

    संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है। इससे यह पता नहीं चल पा रहा है कि वर्तमान में वह कहां है,किसके यहां शरण लिया है ? बहरहाल गैर जनपदों की पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के व कई अन्य संगठनों के संपर्क में रहने वाले इस मौलाना की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राज खुलेंगे।

    उनके संरक्षणदाताओं का नाम सामने आएगा। वह किसके इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था,यह सब मालूम हो जाएगा। कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि तीन टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। उसका लोकेशन नहीं मिल रहा है। उसे जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी है।