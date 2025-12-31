नए साल के के जश्न पर रहेगी पहरेदारी, हुड़दंगबाजी पड़ सकती है भारी

संवाद सूत्र, बखिरा। नववर्ष के स्वागत को लेकर युवा वर्ग काफी उत्साहित है। इसके स्वागत में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोग अपने-अपने अंदाज में नववर्ष का स्वागत करेंगे। पुलिस महकमा इसको लेकर संवेदनशील है। नये वर्ष के जश्न में कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस की पहरेदारी करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस हुड़दंगबाजों पर नजर रखेगी। इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। नये वर्ष के जश्न के दौरान किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करेगी। हुड़दंगबाजी करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।