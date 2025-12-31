नए साल के के जश्न पर रहेगी पहरेदारी, हुड़दंगबाजी पड़ सकती है भारी
नववर्ष के स्वागत को लेकर युवा वर्ग काफी उत्साहित है। इसके स्वागत में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोग अपने-अपने अंदाज में नववर्ष का स्वागत ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बखिरा। नववर्ष के स्वागत को लेकर युवा वर्ग काफी उत्साहित है। इसके स्वागत में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोग अपने-अपने अंदाज में नववर्ष का स्वागत करेंगे। पुलिस महकमा इसको लेकर संवेदनशील है। नये वर्ष के जश्न में कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस की पहरेदारी करेगी।
पुलिस हुड़दंगबाजों पर नजर रखेगी। इसके लिए पुलिस ने कमर कस ली है। नये वर्ष के जश्न के दौरान किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करेगी। हुड़दंगबाजी करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।
प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अराजक तत्वों पर विशेष नजर रहेगी। मदिरा का सेवन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बखिरा पक्षी बिहार, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस पिकेट मौजूद रहेगी। उन्होंने बखिरा क्षेत्र के लोगों से शांति से नये वर्ष का स्वागत करने का अनुरोध किया है।
