तामेश्वरनाथ धाम पहुंचे ADG, दर्शन-पूजन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:04 PM (IST)

    तामेश्वरनाथ धाम पहुंचकर ADG ने लिया सुरक्षा का जायजा।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन मुथा अशोक जैन ने शनिवार की दोपहर यहां पहुंचे। तामेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

    निरीक्षण के दौरान एडीजी ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, सीसी कैमरों की स्थिति, अग्नि सुरक्षा के उपाय, आपातकालीन निकास मार्ग तथा पुलिस बल की तैनाती का गहन जायजा लिया।

    उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ कर्तव्य निर्वहन करने और श्रद्धालुओं से शालीन व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए।

    निरीक्षण के पश्चात एडीजी ने यहां गेस्ट हाउस में जनपद की शांति एवं कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी रखने पर चर्चा की।

    वहीं, अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण, रात्रि एवं पैदल गश्त की प्रभावशीलता तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर विशेष चर्चा की गई।

    एडीजी मुथा अशोक जैन ने शीतकाल को देखते हुए जनपद में की गई अलाव व्यवस्था एवं ग्राम सुरक्षा समिति की बैठकों की सराहना की। साथ ही मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत चौपालों के माध्यम से आयोजित बहु-बेटी सम्मेलनों को भी सराहनीय पहल बताया।