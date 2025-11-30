SIR In UP: संतकबीरनगर में 9103 मतदाता हुए 'लापता', ढूंढ़ने में बीएलओ हो रहे परेशान

दिलीप पाण्डेय, संतकबीर नगर। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को सही करने के लिए गत तीन नवंबर से चल रहा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान आगामी चार दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। इन सबके बीच बूथ लेवल आफिसर(बीएलओ)के काफी प्रयास के बाद भी जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्र में 9,103 मतदाता नहीं मिल रहे हैं।

ऐसे मतदाता मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक हैं। इन्हें ढूंढ़ने में बीएलओ परेशान हैं। इसको लेकर संबंधित तहसील के एसडीएम,तहसीलदार के अलावा बीडीओ, ईओ व बीईओ सभी चिंतित हैं। अभियान खत्म होने में चार दिन बाकी है। यदि इस अवधि में ये मतदाता नहीं मिले तो इनका नाम मतदाता सूची से कट सकता है। ऐसे मतदाता वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने से वंचित हो सकते हैं।



एसआइआर अभियान के तहत एक जनवरी 2026 को जिन युवक,युवतियों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो रही है,उनका फार्म भरवाकर नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना है। वहीं मतदाता सूची में दर्ज मृतकों,डुप्लीकेट,शिफ्टेड वोटरों का नाम शत-प्रतिशत काटना है। मतदाता सूची को त्रुटि रहित तैयार करना है। यह अभियान गत तीन नवंबर से प्रारंभ हुआ है। यह आगामी चार दिसंबर को समाप्त हो जाएगा।

बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं में गणना प्रपत्र वितरण करने,उनका फार्म भरवाने, पुन: उनसे भरा हुआ फार्म वापस ले रहे हैं। इसे बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड करने में लगे हैं। इन सबके बीच बीएलओ द्वारा काफी प्रयास करने के बाद भी मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र में 3,688(0.78 प्रतिशत),खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 3,122(0.67 प्रतिशत)व धनघटा विधानसभा क्षेत्र में 2,293(0.58 प्रतिशत) यानी तीनों विधानसभा क्षेत्र में कुल 9,103(0.68 प्रतिशत)मतदाता नहीं मिल रहे हैं।