UP में SIR की समस्याओं का 24 घंटे में समाधान का निर्देश, मतदाताओं और BLO की शिकायतें सुन रहे हैं DM

जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर शुरू की गई अनोखी पहल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को जिलाधिकारी ने सुबह 11 बजे से 12 बजे तक टेलीफोन पर जनपद के मतदाताओं और बीएलओ द्वारा दर्ज कराई गई समस्याओं को सीधे सुना। एक घंटे में जनपद की पांचों विधानसभाओं से कुल 25 मतदाताओं ने फोन कर अपनी समस्याएं, भ्रम और शंकाएं बताईं, जिनका जिलाधिकारी ने तुरंत समाधान कराया।

जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकांश समस्याएं गणना प्रपत्र न मिलने, 2003 की मतदाता सूची में नाम न मिलने, नए मतदाता होने पर फार्म भरने की प्रक्रिया और आनलाइन एसआइआर फार्म भरने को लेकर थीं। कई मतदाताओं ने आनलाइन प्रक्रिया समझने में मदद मांगी, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें क्रमवार पूरी प्रक्रिया समझाई।