UP में SIR की समस्याओं का 24 घंटे में समाधान का निर्देश, मतदाताओं और BLO की शिकायतें सुन रहे हैं DM
उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों को भूमि संबंधी समस्याओं (SIR) का 24 घंटे में समाधान करने का निर्देश दिया गया है। DM स्वयं मतदाताओं और BLO की शिकायतें सुन रहे हैं ताकि तत्काल निवारण हो सके। इस पहल का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाना और मतदाताओं की समस्याओं का तेजी से समाधान करना है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए कहा गया है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर शुरू की गई अनोखी पहल लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। शनिवार को जिलाधिकारी ने सुबह 11 बजे से 12 बजे तक टेलीफोन पर जनपद के मतदाताओं और बीएलओ द्वारा दर्ज कराई गई समस्याओं को सीधे सुना। एक घंटे में जनपद की पांचों विधानसभाओं से कुल 25 मतदाताओं ने फोन कर अपनी समस्याएं, भ्रम और शंकाएं बताईं, जिनका जिलाधिकारी ने तुरंत समाधान कराया।
जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकांश समस्याएं गणना प्रपत्र न मिलने, 2003 की मतदाता सूची में नाम न मिलने, नए मतदाता होने पर फार्म भरने की प्रक्रिया और आनलाइन एसआइआर फार्म भरने को लेकर थीं। कई मतदाताओं ने आनलाइन प्रक्रिया समझने में मदद मांगी, जिस पर जिलाधिकारी ने उन्हें क्रमवार पूरी प्रक्रिया समझाई।
उन्होंने हर शिकायत को सुनकर संबंधित ईआरओ को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से मिले सुझावों को भी आगे की एसआइआर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि प्रणाली और बेहतर हो सके।
उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं में फैली भ्रांतियों को दूर करना, एसआइआर से संबंधित सामान्य समस्याओं का तुरंत समाधान करना और यह समझना है, कि मतदाताओं को सबसे अधिक किस चरण में दिक्कतें आ रही हैं।
