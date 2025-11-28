Smart Electricity Meter लगवाने गए अवर अभियंता पर हमला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
महाराजगंज के सरोजनी नगर में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाने गए अवर अभियंता आलोक कुमार पर उपभोक्ताओं ने हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी उपभोक्ता समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अवर अभियंता आलोक कुमार के नेतृत्व में टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची थी, जहाँ मनोज कुमार वर्मा और उनके सहयोगियों ने सरकारी काम में बाधा डाली और मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। स्मार्ट विद्युत मीटर लगवाने गए अवर अभियंता आलोक कुमार पर गुरुवार को सरोजनी नगर में विवाद के बाद उपभोक्ताओं ने हमला कर दिया। उपभोक्ता और उनके सहयोगियों की पिटाई से अवर अभियंता घायल हो गए। पुलिस मामले में आरोपित उपभोक्ता सहित तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाली थाना अंतर्गत नगर पालिका परिषद महराजगंज के सरोजनी नगर में विद्युत विभाग की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। गुरुवार की दोपहर 12 बजे बैकुंठपुर विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता आलोक कुमार के नेतृत्व में टीम सरोजनी नगर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची।
पुलिस को दिए तहरीर के अनुसार अवर अभियंता ने बताया कि यहां प्रतिष्ठान गणपति ज्वैलर्स का विद्युत कनेक्शन उषा देवी पत्नी मनोज कुमार वर्मा के नाम स्वीकृत है। बातचीत के दौरान मनोज कुमार वर्मा एव उनके पुत्र अन्य सहयोगियों द्वारा सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न किया जाने लगा और अपशब्द बोलने लगे।
विरोध करने पर वह उनके ऊपर हमलावर हो गए। ऐसे में वहां से सुरक्षा के लिए भागने लगा, परन्तु मनोज वर्मा एव इनके सहयोगियो द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया और मारने लगे। जिससे दाएं पैर मे अत्यधिक चोट लगी। चलाना मुश्किल हो गया है।
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने बताया कि मनोज कुमार वर्मा, उसके पुत्र नाम अज्ञात तथा मनोज के दोस्त नाम अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
