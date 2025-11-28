Smart Electricity Meter लगवाने गए अवर अभियंता पर हमला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, महराजगंज। स्मार्ट विद्युत मीटर लगवाने गए अवर अभियंता आलोक कुमार पर गुरुवार को सरोजनी नगर में विवाद के बाद उपभोक्ताओं ने हमला कर दिया। उपभोक्ता और उनके सहयोगियों की पिटाई से अवर अभियंता घायल हो गए। पुलिस मामले में आरोपित उपभोक्ता सहित तीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली थाना अंतर्गत नगर पालिका परिषद महराजगंज के सरोजनी नगर में विद्युत विभाग की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। गुरुवार की दोपहर 12 बजे बैकुंठपुर विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता आलोक कुमार के नेतृत्व में टीम सरोजनी नगर में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची।

पुलिस को दिए तहरीर के अनुसार अवर अभियंता ने बताया कि यहां प्रतिष्ठान गणपति ज्वैलर्स का विद्युत कनेक्शन उषा देवी पत्नी मनोज कुमार वर्मा के नाम स्वीकृत है। बातचीत के दौरान मनोज कुमार वर्मा एव उनके पुत्र अन्य सहयोगियों द्वारा सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न किया जाने लगा और अपशब्द बोलने लगे।