    संतकबीर नगर में मतदाता सूची से 2.66 लाख वोटरों के नाम काटने की तैयारी, 28 फरवरी को होगा अंतिम प्रकाशन

    By Dilip Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:35 PM (IST)

    संतकबीर नगर में मतदाता सूची से 2.66 लाख वोटरों के नाम हटाने की तैयारी है। इनमें मृत, अनुपस्थित, डुप्लीकेट और स्थायी रूप से बाहर रहने वाले मतदाता शामिल ...और पढ़ें

    Hero Image

    वोटर लिस्ट से 2.66 लाख वोटरों के नाम काटने की तैयारी।

    दिलीप पाण्डेय, संतकबीर नगर। प्रशासनिक महकमा इस जनपद के तीनों विधानसभा के मृतक,खोजने पर नहीं मिले, स्थायी रूप से बाहर रहने वाले, डुप्लीकेट व अन्य समेत दो लाख 66 हजार 869 वोटरों का नाम काटने की तैयारी में जुट गया है। इनका नाम काटकर आगामी 31 दिसंबर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

    इसके बाद इस दिन यानी 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक प्रकाशित सूची में दर्ज वोटरों के बारे में दावा, आपत्ति प्राप्त की जाएगी। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम 31 दिसंबर से आगामी 21 फरवरी तक इसका निस्तारण करेंगे।

    चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस सूची में दर्ज मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल सकेंगे।

    गत तीन नवंबर से शुरू हुआ था एसआईआर अभियान

    इस जनपद के तीन विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,438 बूथ हैं। इतने ही यानी 1,438 बूथ लेवल आफिसर(बीएलओ)हैं। कुल मतदाता 13 लाख 37 हजार 186 है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर मतदाता सूची को त्रुटिरहित तैयार करने के लिए इस जनपद में गत तीन नवंबर से गत 26 दिसंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चला था।

    इस अवधि में बीएलओ एप पर 10 लाख 70 हजार 317 मतदाताओं का भरा हुआ फार्म डिजिटाइज्ड हुआ है। इसमें मेंहदावल में चार लाख 71 हजार 742 में से तीन लाख 76 हजार 634 (79.84 प्रतिशत), खलीलाबाद में चार लाख 68 हजार 685 में से तीन लाख 69 हजार 762 (78.89 प्रतिशत) व धनघटा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता तीन लाख 96 हजार 759 में से तीन लाख 23 हजार 921(81.64 प्रतिशत)मतदाताओं का भरा हुआ फार्म बीएलओ एप पर डिजिटाइज्ड हो पाया है।

    किस विधानसभा क्षेत्र से कितने वाेटरों का कटेगा नाम?

    विधानसभा क्षेत्र मृतक खोजे पर नहीं मिले स्थायी रूप से बाहरी डुप्लीकेट अन्य कुल वोटर
    मेंहदावल 16,216 23,786 38,231 15,609 1,266 95,108
    खलीलाबाद 13,381 20,923 50,489 12,108 2,022 98,923
    धनघटा 14,197 12,815 31,738 14,039 49 72,838
    योग 43,794 57,524 1,20,458 41,756 3,337 2,66,869

    क्या कहते हैं अधिकारी

    भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सारी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही है। निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ यह कार्य पूर्ण करने में अधिकारी व कर्मचारी लगे हुए हैं। -आलोक कुमार, डीएम।