चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़, विरोध पर स्वजन को पीटा, बरेली से गाजियाबाद जाते वक्त नाबालिग ने किया कांड

जागरण संवाददाता, संभल। चलती ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा फिर सवालों के घेरे में है। दौराई–टनकपुर एक्सप्रेस में बरेली से गाजियाबाद जा रही महिला से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर साथ महिला और स्वजन को पीटा गया। पीड़ित ने चंदौसी में रिश्तेदारों को मामले की जानकारी दी। रिश्तेदारों ने चंदौसी स्टेशन पहुंची ट्रेन से एक आरोपित किशोर को दबोच लिया। शेष आरोपित फरार हो गए।

हंगामे पर पहुंची जीआरपी चंदौसी ने मामला बरेली जीआरपी का होने की चलते आरोपित को उनके सिपुर्द कर दिया। गाजियाबाद निवासी महिला ने बताया कि शुक्रवार रात उसका भाई और वह दौराई-टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन के जरिये बरेली से घर लौट रहे थे। उसके साथ चंदौसी की रहने वाली मौसी और उनका बेटा भी ट्रेन में थे। ट्रेन बरेली जंक्शन से चली तभी टनकपुर से लौट रहे दिल्ली और गाजियाबाद का एक किशोर व उसके आधा दर्जन साथी ट्रेन में चढ़ गए। जिन्होंने रास्ते में उससे छेड़खानी कर दी।

विरोध करने पर मौसी और भाइयों को पीटा। आरोप है कि 30 हजार रुपये नकद, कुंडल और सोने की चेन भी छीन ली। ट्रेन चंदौसी स्टेशन पर पहुंची तो महिला के रिश्तेदारों ने घटना का विरोध किया। सूचना पर जीआरपी भी पहुंच गई। पुलिस ने महिला से मारपीट करने वाले एक नाबालिग को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य आरोपित फरार हो गए।