संभल में SIR में लगे बीएलओ के काम का वेरिफिकेशन कर रहे पुलिसकर्मी, सामने आ रही लापरवाही

संवाद सहयोगी, बहजोई। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान 15.70 लाख मतदाताओं में 3.19 लाख यानी करीब 20 प्रतिशत के गणना प्रपत्र नहीं भरे गए हैं। इनमें संभल और असमोली विधानसभा में 25 से अधिक बूथों पर 40 प्रतिशत से अधिक मतदाता अनुपस्थित दिखाए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने पहल कर अपने स्तर से इसकी क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था की है। बीट सिपाहियों को भी सत्यापन कार्य में लगाया गया है। ये सिपाही घर-घर जाकर जांच कर रहे हैं कि संबंधित मतदाता वास्तव में अपने पते पर मौजूद हैं अथवा नहीं।

जिन बूथों पर अनुपस्थित मतदाताओं का प्रतिशत अधिक मिला है, वहां इस जांच को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। पता चला है कि सत्यापन में कई ऐसे मतदाता मिले, जो संभल में ही हैं लेकिन उन्हें अनुपस्थित दिखाया गया है।

दरअसल, जनपद में चल रही एसआइआर प्रक्रिया के तहत जनपद में कुल 15,70,306 गणना प्रपत्र निर्धारित हैं, जिनमें से 12,51,284 प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। 1,07,958 प्रपत्र बिना मैपिंग की श्रेणी में हैं। 80,640 मतदाता अनुपस्थित, 1,23,110 विस्थापित, 58,107 मृतक, 33,437 डुप्लीकेट और 23,742 अन्य श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। इन सभी श्रेणियों को मिलाकर 3,19,022 नाम कटने की स्थिति में हैं। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तथ्यपरक बनाने के लिए प्रशासन ने बीएलओ के कार्य का जमीनी सत्यापन शुरू कराया है। डीएम की पहल पर संभल तहसील को केंद्र में रखते हुए संभल विधानसभा के साथ-साथ असमोली विधानसभा क्षेत्र में भी यह क्रास चेकिंग कराई जा रही है।

इसके तहत बीट कांस्टेबलों को सत्यापन कार्य में लगाया गया है, जो घर-घर जाकर यह जांच कर रहे हैं कि बीएलओ द्वारा भरे गए गणना प्रपत्रों में दर्ज स्थिति वास्तविक है अथवा नहीं। चंदौसी विधानसभा में सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।