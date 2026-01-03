आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर धनारी पुलिस की मुठभेड़, दो बदमाश गिरफ्तार; चोरियों का हुआ खुलासा
संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। धनारी पुलिस ने आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर गश्त और चेकिंग अभियान के दौरान दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे धनारी और बहजोई क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही चोरी की वारदातों का पर्दाफाश हो गया।
आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान कार्रवाई
मुठभेड़ बीती रात शुक्रवार करीब 11:30 बजे हुई, जब धनारी पुलिस मझोला मंदिर के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पुलिस को देखकर मझोला मंदिर की ओर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो खुद को घिरता देख एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें राहिद निवासी गांव चंदौई थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसके दूसरे साथी छुटल्ला उर्फ शिवम निवासी मोहल्ला दुर्गा धाम थाना चंदौसी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
15 दिनों से हो रही चोरी की वारदातों का हुआ पर्दाफाश
पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, चोरी का एक इनवर्टर, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि ये दोनों बदमाश धनारी और बहजोई क्षेत्र में रात के समय चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे, जिससे लगातार घटनाएं होने के बावजूद चोर पुलिस की पकड़ से बाहर बने हुए थे। स्थानीय स्तर पर पुलिस की ओर से तलाश की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर भी पुलिस काम कर रही थी, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लग रहे थे।
मुठभेड़ की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ
मुठभेड़ की सूचना पर बहजोई के सीओ डॉ. प्रदीप कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी संजय कुमार, उप निरीक्षक सदाकत अली सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
