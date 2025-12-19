संभल में एक पल में पूरा परिवार खत्म, पीछे रह गया सिर्फ असहनीय सन्नाटा; लाशें देख कांप उठे लोग

जागरण संवाददाता, संभल। आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर हुआ यह हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की कहानी का अचानक और दर्दनाक अंत बन गया। जहां बहजोई से अपने गांव की ओर लौट रहा एक परिवार महज कुछ ही पलों में हमेशा के लिए बिखर गया।

रोजमर्रा की तरह बहजोई से गांव जाने के लिए निकले सुरेश कुमार, उनकी पत्नी विमलेश, बेटा प्रतीक और चचेरा भाई संजीव उर्फ संजय को क्या पता था कि यह सफर उनकी आखिरी यात्रा बन जाएगा। एक बाइक पर सवार होकर गांव लौटते इस परिवार के मन में घर पहुंचने की जल्दी रही होगी, किसी को घर के काम की चिंता होगी, किसी को अगले दिन की योजनाएं सूझ रही होंगी, लेकिन हाईवे पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने सब कुछ छीन लिया।

टक्कर के बाद सड़क पर गिरे चारों शरीर, चीख-पुकार, दौड़ते लोग और फिर एंबुलेंस की आवाजें, मगर नियति इतनी निर्दयी थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे-जैसे मौत की पुष्टि होती गई, वैसे-वैसे उम्मीद की हर लौ बुझती चली गई।

यह हादसा फिर एक बार सवाल छोड़ गया कि हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही आखिर कब तक जिंदगियां निगलती रहेगी। यह दुखद सूचना उस परिवार की है, जो बहजोई से गांव लौट रहा था, और अब सिर्फ यादों में रह गया।