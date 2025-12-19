संभल में पति-पत्नी और बेटा समेत 4 की मौत, बाइक सवारों को कैंटर ने मारी टक्कर; फिर पेड़ से जा टकराया

जागरण संवाददाता, संभल। आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही बाइक पर चारों लोग सवार थे, जिन्हें एक कैंटर के द्वारा टक्कर मारी और फिर रौंद दिया।

हादसे के बाद कैंटर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। जिसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने पर चालक व परिचालक उसमें फंस गए। खबर लिखे जाने तक उन्हें क्षतिग्रस्त हिस्साें को काटकर निकाला जा रहा था। हादसा उस समय हुआ, जब एक परिवार के चार सदस्य बहजोई से अपने गांव लौट रहे थे। तेज रफ्तार कैंटर ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े और कैंटर उन्हें रौंदते हुए निकल गया।

हादसे के बाद कुछ ही मिनटों में मौके पर अफरा-तफरी मच गई, राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन, किसी को भी बचाया नहीं जा सका। हादसा आगरा–मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर स्थित थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव खजरा खाकम और पाठकपुर के बीच एक होटल के पास हुआ, बाइक बहजोई की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी।

बाइक पर बहजोई थाना क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी राशन कोटेदार ओमप्रकाश का बड़ा बेटा सुरेश कुमार (35), उसकी पत्नी विमलेश (33) उनका बेटा प्रतीक (15) और सुरेश का चचेरा बड़ा भाई संजीव उर्फ संजय (40) सवार थे। किसी के सिर पर हेलमेट नहीं था। टक्कर के बाद चारों लोग लहूलुहान हो गए।

सूचना मिलने पर शुरुआत में एंबुलेंस के जरिए तीन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई लाया गया, तीनों को मृत घोषित किया गया। बाद में महिला विमलेश को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसे भी मृत घोषित किया गया।

इसके बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्वजन अस्पताल पहुंच गए। जहां कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंटर को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू की और हादसे की जांच की जा रही है।