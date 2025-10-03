शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के घर पर भेजी रजिर्स्ड डाक, सूची जारी करने की डेट मांगी

चंदौसी में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने ऑफलाइन स्थानांतरण सूची की मांग को लेकर कंपनी बाग में धरना दिया। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को रजिस्टर्ड डाक भेजकर सूची जारी करने की तिथि पूछी है। शिक्षकों का कहना है कि मंत्री हर बार झूठा आश्वासन देती हैं। इस बार शिक्षक आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं।

जागरण संवाददाता, चंदौसी । आफलाइन स्थानांतरण सूची की मांग को लेकर कंपनी बाग में धरना दे रहे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी को रजिस्टर्ड डाक भेजकर सूची निर्गत करने की तिथि मांगी है। शिक्षकों का कहना है कि राज्यमंत्री हर बार आश्वासन देती हैं, पर हर बार आश्वासन झूठा साबित हो रहा है।

इस बार शिक्षक आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसके लिए मंत्री के नगर गृह में ही लोकतांत्रिक तरीके से क्रमिक धरना दे रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी को भेजे गए पत्र में शिक्षकों ने कहा है कि वे पिछले नौ दिनों से आफलाइन स्थानांतरण सूची अनुमोदित करवाने के लिए प्रार्थना, निवेदन, याचना, उपवास इत्यादि तप और दैहिक-मानसिक साधनाएं कर रहे हैं।

कही गई थी सूची देने की बात बीते 26 सितंबर को संघर्ष समिति के अध्यक्ष शुभेंद्र शरण त्रिपाठी से उनकी ओर से कहा गया था कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो चुकी है और तीन से सात दिनों के अंदर सूची अनुमोदित हो जाएगी। हम सब मुखर होकर निवेदन करते हैं कि कृपया यह बताएं कि किस तिथि तक सूची अनुमोदित कर दी जाएगी। इससे पहले गुरुवार को धरना स्थल पर ही गांधी जयंती मनाई गई और झाड़ू लगाकर सफाई की गई।

दोपहर के समय हुई झमाझम बारिश के दौरान भी शुभेंद्र शरण त्रिपाठी सहित कई शिक्षक जलभराव के बीच धरने पर बैठे रहे। इसी बीच कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोहित बालियान पुलिस के साथ पहुंचे और बरसात से बचने के लिए नगर पालिका कार्यालय में बैठने की अपील की, पर शिक्षक नहीं माने। बरसात में भीगने और परिसर में पानी भरने के बावजूद शिक्षकों ने धरना जारी रखा। शुक्रवार को धरना स्थल पर आसपास कीचड़ होने के बाद भी शिक्षकों का धरना अनवरत जारी है।

शिक्षकों से समर्थन मांगा दूसरी ओर शिक्षकों ने जनपद के विद्यालयों में जाकर शिक्षकों से समर्थन मांगा। इसके अलावा शिक्षकों का दावा है कि आने वाले चार दिन धरना स्थल पर शिक्षकों की अच्छी-खासी संख्या रहेगी। गुरुवार को मऊ, बनारस सहित कई पूर्वांचल जनपदों से शिक्षक चंदौसी के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा निकटवर्ती जनपदों के शिक्षक शनिवार सुबह से ही उनके साथ होंगे।

वहीं, आफलाइन स्थानांतरण संघर्ष समिति के अध्यक्ष शुभेन्द्र शरण ने बताया कि हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अभी भी राज्यमंत्री से अनुनय-विनय कर रहे हैं, पर जब तक हमें सूची नहीं मिल जाती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।