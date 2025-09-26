यूपी में ताज होटल सील, गंदगी और मिलावट के शक पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई
Sambhal News | संभल में नवरात्रि और दशहरा के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया। बहजोई के ताज होटल में गंदगी और अनियमितताएं पाई गईं। चिकन ग्रेवी और आटे में मिलावट की आशंका पर नमूने लिए गए और होटल को तत्काल सील कर दिया गया। विभाग ने लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, संभल। नवरात्रि और दशहरा पर्व को देखते हुए जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी की विरुद्ध अभियान चलाया। जिसमें विभागीय टीम ने चंदौसी रोड, बहजोई स्थित मै. द ताज होटल में जांच के दौरान होटल में खाद्य पदार्थ अस्वच्छ और अव्यवस्थित हालत में पाए गए।
साफ-सफाई की व्यवस्था बेहद खराब थी, कर्मचारियों में व्यक्तिगत स्वच्छता का भी अभाव देखा गया और खाद्य लाइसेंस की शर्तों व अनुसूची-4 का उल्लंघन साफ नजर आया।
टीम को चिकन ग्रेवी और आटे में मिलावट का संदेह हुआ, जिसके बाद दोनों नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। विभाग ने लोकस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए होटल का कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया है।
