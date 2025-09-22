Sambhal News: प्रथम माता शैलपुत्री की अर्चना को मंदिरो में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार को हुई जिसमें पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और घरों में हवन किया गया। भक्तों ने माता की प्रतिमाएं स्थापित कीं और फूलों-फलों की खरीदारी की। मंदिरों और घरों में चौकी लगाकर घट स्थापित किए गए और अखंड ज्योति जलाई गई। दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन हुआ।

नवरात्र में श्रद्धालुओं ने माता की प्रतिमाएं स्थापित की हैं। फूलों और फलों की भी खरीदारी सुबह अच्‍छी हुई है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों व घरों में चौकी लगाकर घट स्थापित किए गए। अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई।

दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन किया गया। चंदौसी के रामबाग स्थित मंदिर, कंकाली माता मंदिर मौलागढ़ के अलावा बहजोई के भगवंत पुर देवी मंदिर सहित काली मंदिर, मां शीतला माता मंदिर सहित अन्य माता के मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया।