Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sambhal News: प्रथम माता शैलपुत्री की अर्चना को मंदिरो में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:10 PM (IST)

    शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार को हुई जिसमें पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और घरों में हवन किया गया। भक्तों ने माता की प्रतिमाएं स्थापित कीं और फूलों-फलों की खरीदारी की। मंदिरों और घरों में चौकी लगाकर घट स्थापित किए गए और अखंड ज्योति जलाई गई। दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    संभल। शहर के चामुंडा देवी मंदिर पर नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते श्रद्धालु।

    जागरण संवाददाता, संभल। मां दुर्गा की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत सोमवार को हो गई। पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की गई। मंदिराें में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। घरों में हवन हुआ। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवरात्र में श्रद्धालुओं ने माता की प्रतिमाएं स्थापित की हैं।  फूलों और फलों की भी खरीदारी सुबह अच्‍छी हुई है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों व घरों में चौकी लगाकर घट स्थापित किए गए। अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। 

    दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन किया गया। चंदौसी के रामबाग स्थित मंदिर, कंकाली माता मंदिर मौलागढ़ के अलावा बहजोई के भगवंत पुर देवी मंदिर सहित काली मंदिर, मां शीतला माता मंदिर सहित अन्य माता के मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। 

    उन्हाेंने माता की पूजा-अर्चना की। संभल के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी सुबह से ही देवी की अर्चना के लिए मंदिरों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।