संभल में नौ परिषदीय विद्यालयों में मिलेगा स्कूल बैंड, 2.88 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत

संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं विद्यालयों में अनुशासन, सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चयनित नौ परिषदीय विद्यालयों को स्कूल बैंड एवं बैंड यूनिफार्म उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का लाभ उन विद्यालयों को दिया जा रहा है, जहां 250 से अधिक छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।

योजना के तहत प्रत्येक चयनित विद्यालय को स्कूल बैंड के दो सेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही बैंड में शामिल छात्र-छात्राओं को बैंड यूनिफार्म के लिए प्रति छात्र-छात्रा दो सेट प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए शासन द्वारा स्कूल बैंड के लिए प्रति विद्यालय 30 हजार रुपये तथा बैंड यूनिफार्म के लिए प्रति छात्र-छात्रा दो हजार रुपये की दर से कुल 2.88 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर जारी की गई है।

विद्यालयों में स्कूल बैंड की स्थापना से न केवल राष्ट्रीय पर्वों, शैक्षिक आयोजनों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होगी। बल्कि इससे छात्रों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन एवं टीम भावना का भी विकास होगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार विद्यालय स्तर पर आवश्यक क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही बैंड एवं यूनिफार्म उपलब्ध करा दी जाएगी।