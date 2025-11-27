संभल: नामकरण समारोह से लौटते समय काल का ग्रास बना परिवार, गंगा एक्सप्रेस-वे पर भीषण टक्कर में मां-बच्चों सहित 6 की मौत

जागरण संवाददाता, संभल। थाना हयातनगर क्षेत्र में स्थित गंगा एक्सप्रेस-वे पर सब्जियों से लदी एक बोलेरो पिकअप व कार में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार मां, उसकी दो बच्चे सहित छह लोगों की मौत हुई है। जबकि पिता-पुत्र घायल हुए हैं। हादसे के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी कर्मी भी मौके पर पहुंचे और शवों को जिला अस्पताल भिजवाया। घायलों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उधर, हादसे के बाद चीत्कार मच गया। यह लोग बहजोई क्षेत्र स्थित गांव विसारू में आयोजित एक नामकरण समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। एसपी केके बिश्नोई व डीएम डा. राजेंद्र पैंसिया ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। गंगा एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार है लेकिन, अभी वाहनों के दौड़ने के लिए परमिशन नहीं है। इसके बाद भी वाहन चालक हाईवे पर दौड़ रहे हैं।

इस क्रम में अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर के मुहल्ला लालबाग निवासी सर्राफ कारोबारी रोहित कुमार अपनी पत्नी रिनू, तीन बच्चे दस वर्षीय बेटी रिया, सात वर्षीय पुत्र भास्कर व जय कुमार, भांजे कपिल, छाेटे भाई सुनील की पत्नी गीता और बहन देववती के साथ अपने पैतृक गांव संभल के बहजोई स्थित विसारू में रहने वाले भाई डेविड के बेटी के नामकरण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे।

वहां से गुरुवार की देरशाम को करीब साढ़े सात बजे सभी लोग कार के जरिये गंगा एक्सप्रेस-वे से वापस आदमपुर जा रहे थे कि जैसे ही यह हयातनगर थाना क्षेत्र में खिरनी गांव के नजदीक पहुंचे तो सामने से आ रही सब्जियों से लदी एक पिकअप बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए।

कार में सवार रिनू, उसकी बेटी रिया, बेटे भास्कर, भांजे कपिल, देवरानी गीता और ननद देववती की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पति रोहित व दूसरा बेटा जय गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने घायलों को इलाज के लिए भिजवाने के बाद शवों को कार के परखच्चों से बाहर निकाला और फिर जिला अस्पताल भिजवा दिया।