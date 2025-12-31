गाजियाबाद में टैंपो पलटने से संभल के युवक की मौत, छह माह पहले हुई थी शादी

संवाद सूत्र, जुनावई (संभल)। थाना क्षेत्र के रिबाड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय युवक की दिल्ली जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई। गाजियाबाद में टैंपो पलटने से हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही स्वजन में खलबली मच गई। युवक की छह माह पहले ही शादी हुई थी। वह अपने पीछे पत्नी और स्वजन को रोता-बिलखता छोड़ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव रिबाड़ा निवासी अंकित कुमार (22) पुत्र चंद्रकेश काफी समय से दिल्ली के कनाट प्लेस में वीजा बनवाने वाले एक कार्यालय में काम करते थे। दो दिन पहले वह गांव रिबाड़ा अपने स्वजन से मिलने आए थे। सोमवार की शाम को वह दोबारा अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए दिल्ली रवाना हो गए।

दिल्ली जाने से पहले अंकित गाजियाबाद में रह रहे अपने चचेरे भाइयों रामवीर और विनोद के पास ठहरे थे। बुधवार की सुबह पांच बजे के करीब वह टैंपो में सवार होकर गाजियाबाद से दिल्ली के कनाट प्लेस जा रहे थे। इसी दौरान गाजियाबाद क्षेत्र में ही अचानक टैंपो अनियंत्रित होकर पलट गया।