गाजियाबाद में टैंपो पलटने से संभल के युवक की मौत, छह माह पहले हुई थी शादी
गाजियाबाद में एक भीषण सड़क हादसे में संभल के जुनावई निवासी 22 वर्षीय अंकित कुमार की मौत हो गई। अंकित दिल्ली में काम करते थे और अपने चचेरे भाइयों से मि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जुनावई (संभल)। थाना क्षेत्र के रिबाड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय युवक की दिल्ली जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई। गाजियाबाद में टैंपो पलटने से हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही स्वजन में खलबली मच गई। युवक की छह माह पहले ही शादी हुई थी। वह अपने पीछे पत्नी और स्वजन को रोता-बिलखता छोड़ गया।
गांव रिबाड़ा निवासी अंकित कुमार (22) पुत्र चंद्रकेश काफी समय से दिल्ली के कनाट प्लेस में वीजा बनवाने वाले एक कार्यालय में काम करते थे। दो दिन पहले वह गांव रिबाड़ा अपने स्वजन से मिलने आए थे। सोमवार की शाम को वह दोबारा अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए दिल्ली रवाना हो गए।
दिल्ली जाने से पहले अंकित गाजियाबाद में रह रहे अपने चचेरे भाइयों रामवीर और विनोद के पास ठहरे थे। बुधवार की सुबह पांच बजे के करीब वह टैंपो में सवार होकर गाजियाबाद से दिल्ली के कनाट प्लेस जा रहे थे। इसी दौरान गाजियाबाद क्षेत्र में ही अचानक टैंपो अनियंत्रित होकर पलट गया।
हादसा इतना भीषण था कि टैंपो में सवार कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी टैंपो में सवार अंकित कुमार की भी मौत हो गई। अंकित की मौत की जानकारी जैसे ही उनके स्वजन को हुई तो खलबली मच गई। गांव निवासी राम खिलाड़ी सिंह ने बताया कि अंकित की शादी करीब छह माह पहले राधा देवी के साथ हुई थी। अंकित की अचानक हुई मौत से उसकी पत्नी राधा देवी और स्वजन सदमे में हैं। उनका रो-रोकर बुरा हाल है।
