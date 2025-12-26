संभल में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, होटल जा रहा था खाना खाने

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। बहजोई–इस्लामनगर मार्ग पर गांव मऊ कठेर के निकट हनुमान मंदिर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल लाया गया, जहां उसे अमृत घोषित कर दिया गया। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव मऊ कठेर निवासी रोहित मिश्रा (22) बाइक पर सवार होकर अपने घर से होटल पर खाना खाने जा रहा था, जैसे ही वह गांव के पास हनुमान मंदिर के निकट पहुंचा तभी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

मौके से गुजर रहे ग्रामीणों ने घायल युवक को देखा तो तत्काल इसकी सूचना एंबुलेंस 108 और उसके स्वजन को दी। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस की मदद से घायल को उपचार के लिए बहजोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।