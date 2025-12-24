संवाद सूत्र, ओबरी (संभल)। एक विवाहिता को रात में फोन देने के लिए पहुंचे प्रेमी को स्वजन ने घर में दबोच लिया। शोरशराबा होने पर लोगों की भीड़ जुटी। दिन निकलने पर मामला थाने पहुंच गया। वहां पर गांव के जिम्मेदार लोग भी जुट गए। घंटों पंचायत चली। उसमें महिला ने शौहर के साथ रहने से मना कर दिया। इसके बाद पंचों ने विवाहिता को प्रेमी के साथ ही विदा कर दिया। इस दौरान न सिर्फ दोनाें पक्षों के लोग मौजूद रहे बल्कि पति भी इस मामले का गवाह बना है।

मामला असमोली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अमराेहा के थाना डिडौली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शादी चार महीने पहले असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। विवाहिता का पति मेहनत-मजदूरी करता है। पता चला कि विवाहिता का उसके ही मायके में रहने वाले एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद भी विवाहिता उसके संपर्क में थी।

आरोप है कि मंगलवार की रात को प्रेमी अपनी विवाहित प्रेमिका को फोन देने के लिए उसकी ससुराल में पहुंच गया। जैसे ही वह घर में घुसी तो एकदम विवाहिता की सास की आंख खुल गई और फिर उसने शोर मचा दिया। फिर प्रेमी को दबाेच लिया। हंगामा होने पर लोगों की भीड़ जुट गई। बुधवार की सुबह में मामला थाने में पहुंच गया। वहां पर गांव के कुछ जिम्मेदार लोग जुटे और काफी देर तक पंचायत का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि विवाहिता अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही थी।