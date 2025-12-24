Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी के 4 महीने बाद मह‍िला ने शौहर के साथ रहने से क‍िया इनकार, चली गई प्रेमी के साथ

    By Sorav Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक महिला ने शादी के चार महीने बाद अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया और अपने प्रेमी के साथ चली गई। महिला और उसके प्रे ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, ओबरी (संभल)। एक विवाहिता को रात में फोन देने के लिए पहुंचे प्रेमी को स्वजन ने घर में दबोच लिया। शोरशराबा होने पर लोगों की भीड़ जुटी। दिन निकलने पर मामला थाने पहुंच गया। वहां पर गांव के जिम्मेदार लोग भी जुट गए। घंटों पंचायत चली। उसमें महिला ने शौहर के साथ रहने से मना कर दिया। इसके बाद पंचों ने विवाहिता को प्रेमी के साथ ही विदा कर दिया। इस दौरान न सिर्फ दोनाें पक्षों के लोग मौजूद रहे बल्कि पति भी इस मामले का गवाह बना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामला असमोली थाना क्षेत्र से जुड़ा है। अमराेहा के थाना डिडौली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शादी चार महीने पहले असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। विवाहिता का पति मेहनत-मजदूरी करता है। पता चला कि विवाहिता का उसके ही मायके में रहने वाले एक युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद भी विवाहिता उसके संपर्क में थी।

    आरोप है कि मंगलवार की रात को प्रेमी अपनी विवाहित प्रेमिका को फोन देने के लिए उसकी ससुराल में पहुंच गया। जैसे ही वह घर में घुसी तो एकदम विवाहिता की सास की आंख खुल गई और फिर उसने शोर मचा दिया। फिर प्रेमी को दबाेच लिया। हंगामा होने पर लोगों की भीड़ जुट गई। बुधवार की सुबह में मामला थाने में पहुंच गया। वहां पर गांव के कुछ जिम्मेदार लोग जुटे और काफी देर तक पंचायत का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि विवाहिता अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही थी।

    फिर तय किया गया कि विवाहिता को उसके प्रेमी के साथ ही विदा कर दिया जाए। इसके बाद दोनों एक साथ चले गए। अब चालीस दिन बाद दोनों निकाह कर लेंगे। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी ने बताया विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ रहने को तैयार नहीं थी। इसलिए वहां पर मौजूद लोगों ने विवाहिता को प्रेमी के साथ ही भेज दिया है।