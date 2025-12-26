घरेलू कलह में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, हत्या का आरोप; मायके वालों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, संभल। एक महिला ने घरेलू कलह के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर मायके वाले लोग ससुराल में पहुंचे और हंगामा करते हुए हत्या करने का आरोप लगाने लगे। प्रकरण की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।

धनारी थाना क्षेत्र के गांव भिरावटी निवासी चंद्रपाल ने बताया उन्होंने अपनी 30 वर्षीय बेटी कमलेश का विवाह रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव केसरपुर निवासी किशनपाल के साथ वर्ष 2014 में किया था। आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पति किशनपाल ने छोटी छोटी बातों पर कमलेश के साथ मारपीट शुरूकर दी। कई बार पंचायत के माध्यम से भी रिश्ते को बचाया गया। मगर, वर्ष 2019 में एक बार फिर किशनपाल ने पत्नी के साथ मारपीट की।

उस दौरान थाने में केस भी दर्ज कराया गया था लेकिन, बाद में फिर गांव के लोगों ने मामले को निपटा दिया था। इस क्रम में अब बुधवार की रात ढ़ाई बजे के करीब कमलेश की ससुराल वालों ने फोन पर बताया कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई।