घरेलू कलह में महिला ने खाया जहरीला पदार्थ, हत्या का आरोप; मायके वालों ने किया हंगामा
उत्तर प्रदेश के सम्भल में घरेलू कलह के चलते एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। एक महिला ने घरेलू कलह के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर मायके वाले लोग ससुराल में पहुंचे और हंगामा करते हुए हत्या करने का आरोप लगाने लगे। प्रकरण की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।
धनारी थाना क्षेत्र के गांव भिरावटी निवासी चंद्रपाल ने बताया उन्होंने अपनी 30 वर्षीय बेटी कमलेश का विवाह रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव केसरपुर निवासी किशनपाल के साथ वर्ष 2014 में किया था।
आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पति किशनपाल ने छोटी छोटी बातों पर कमलेश के साथ मारपीट शुरूकर दी। कई बार पंचायत के माध्यम से भी रिश्ते को बचाया गया। मगर, वर्ष 2019 में एक बार फिर किशनपाल ने पत्नी के साथ मारपीट की।
उस दौरान थाने में केस भी दर्ज कराया गया था लेकिन, बाद में फिर गांव के लोगों ने मामले को निपटा दिया था। इस क्रम में अब बुधवार की रात ढ़ाई बजे के करीब कमलेश की ससुराल वालों ने फोन पर बताया कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई।
फिर बृहस्पतिवार की सुबह मायके वाले एकत्र होकर ससुराल केसरपुर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमलेश का शव घर में जमीन पर पड़ा है। मायके वालाें ने ससुराल के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है।
बता दें कि कमलेश ने अपने पीछे आठ साल का बेटा निशांत, पांच वर्षीय बेटी दिव्यांशी, तीन वर्षीय बेटे दिवांश को छोड़ा है। थाना प्रभारी निशांत राठी ने बताया शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई होगी।
