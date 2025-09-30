Weather Update: काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने गर्मी से राहत, देखिए आज से चार दिन तक कैसा रहेगा संभल का मौसम

संभल में मौसम ने अचानक करवट बदली जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। आसमान में काली घटाएं छा गईं और ठंडी हवाएं चलने लगीं जिससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, संभल। Sambhal Weather News: पिछले कई दिनों से जनपद में मौसम के तेवर तल्ख बने हुए थे। सितंबर अंत में भी जून-जुलाई जैसी गर्मी लोगों को परेशान किए हुए थी। मंगलवार सुबह मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान में काली घटाएं छाने के साथ ठंडी हवा भी बहने लगी, जिससे मौसम सुहावना हो गया।

उम्मीद की जा रही थी कि कुछ देर बारिश भी होगी, पर तेज हवा का सिलसिला थोड़ी देर बाद ही थम गया। मौसम विभाग अगले एक सप्ताह तक हल्की बारिश की संभावना जता रहा है। संभल में मौसम हुआ सुहावना, काली घटा और ठंडी हवा से राहत मानसून अब विदाई की ओर है। इसके साथ ही गुलाबी सर्दी का मौसम भी शुरू हो जाता है, पर इस बार गर्मी विदा होती नजर नहीं आ रही है। दिन में खिल रही चटख धूप लोगों को जून-जुलाई की याद दिला रही है। लेकिन मंगलवार से मौसम में बदलाव शुरू हो गया है।