UP Weather: कभी ठंड, कभी कोहरा, कभी धूप... संभल में अगले सप्ताह कैसा रहेगा मौसम? 

    By Sorav Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, बहजोई । जनपद में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। रात्रि के समय और सुबह व शाम सर्दी का प्रकोप लोगों को महसूस हो रहा है। हालांकि दिन के वक्त धूप खिलने से लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है।

    बुधवार को मौसम के हालात पर नजर डालें तो न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिससे साफ है कि रात और सुबह के समय ठंड अधिक असर दिखा रही है, जबकि दिन में तापमान बढ़ने से मौसम सुहावना बना रहा।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले सप्ताह में भी जनपद में सर्दी का असर बने रहने की संभावना जताई गई है। रात्रि में मौसम पूरी तरह साफ रहा, लेकिन सुबह लगभग आठ बजे अचानक कोहरे का प्रकोप देखने को मिला। जिससे कुछ देर के लिए दृश्यता भी प्रभावित हुई।

    हालांकि यह स्थिति करीब एक घंटे तक ही रही और उसके बाद सूर्य के दर्शन होने लगे। जैसे ही धूप निकली, वैसे ही लोगों ने सर्दी से राहत की सांस ली और दिनभर खुले मौसम के कारण जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहा। बाजारों में सामान्य चहल-पहल देखने को मिली और लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में जुटे नजर आए।

    हालांकि शाम होते-होते एक बार फिर तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सर्दी बढ़ गई और लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि सर्द हवाओं और अचानक तापमान में बदलाव से सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

    कुल मिलाकर जनपद संभल में मौसम का मिजाज फिलहाल सर्द बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी सर्दी से पूरी तरह राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।