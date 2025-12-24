Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसआईआर में 26 दिसंबर तक जमा होंगे मतदाता गणना के आवेदन, अभी भी मौका

    By Shiv Narayan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    संभल जनपद में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और भारत निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़े सभी आवेदन 26 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। जिला प्रशासन ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटा हुआ है और इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से घर-घर सत्यापन, दावों और आपत्तियों की जांच और आनलाइन फीडिंग का कार्य किया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदित रहे कि जिले में दो सप्ताह पूर्व तक एसआइआर के दौरान कुल 2,09,922 मतदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में चिह्नित किया गया था, जिनमें 57,588 मृत मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा चुके थे, 1,62,586 मतदाताओं के आवेदन अभी लंबित थे जबकि मृत और प्रवासी मतदाताओं को मिलाकर कुल 2,09,922 प्रविष्टियों पर कार्रवाई की गई थी, इसके अलावा 31,334 ऐसे मतदाता भी सामने आए थे जिनके नाम दो अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज पाए गए हैं और इनके निराकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। 

    जिले की चारों विधानसभाओं संभल, असमोली, चंदौसी और गुन्नौर में कुल 15,70,306 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें संभल और असमोली विधानसभा क्षेत्रों में एसआइआर का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। जबकि चंदौसी और गुन्नौर में बाद में पूरा किया गया। आयोग की ओर से तय 26 दिसंबर 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए सभी बीएलओ को हर हाल में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद पूरे जिले में घर-घर मैपिंग कराई जा रही है।

    ताकि प्रत्येक मतदाता को उसके सही पते और सही मतदान केंद्र से लिंक किया जा सके, प्रशासनिक स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का मिलान कर ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसे 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा, ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें मतदाता अपने नाम, पता और विवरण की जांच कर सकेंगे और यदि कोई त्रुटि हो तो निर्धारित अवधि में सुधार करा सकेंगे, आयोग का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और बिना ठोस आधार के किसी का नाम न हटे।

    विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं, पते में बदलाव वाले मामलों और प्रवासी मतदाताओं के सत्यापन को प्राथमिकता दी जा रही है। डीएम डा. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि मतदाता इस अवसर का उपयोग करते हुए समय रहते अपने आवेदन जमा कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और अपडेट तैयार की जा सके।