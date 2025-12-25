Language
    संभल में वंश गोपाल तीर्थ का होगा सुंदरीकरण, पर्यटन विभाग को मिला 50 लाख का बजट

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल में श्री वंश गोपाल तीर्थ काे पर्यटन विभाग अब सुंदर बनाने में जुट गया है। यहां पर विभाग की तरफ से नामित की गई कार्यदायी संस्था की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। श्री वंश गोपाल तीर्थ काे पर्यटन विभाग अब सुंदर बनाने में जुट गया है। यहां पर विभाग की तरफ से नामित की गई कार्यदायी संस्था की दो सदस्य टीम ने पहुंचकर निरीक्षण किया और तीर्थ परिसर की नापजोख के साथ लोगों से भी जानकारी की। यहां के सुंदरीकरण के लिए 50 लाख रुपये का बजट शासन ने पर्यटन विभाग को आंवटित भी किया है।

    गुरुवार को नगर के गवां मार्ग पर स्थित गांव बेनीपुर चक में स्थित श्री वंशगोपाल तीर्थ पर पर्यटन विभाग की तरफ से नामित की गई कार्यदायी संस्था के दो इंजीनियरों की टीम पहुंची। उन्होंने पहले मंदिर के महंत भगवत प्रिय से वार्ता की और तीर्थ के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से आए दोनों इंजीनियर्स ने मंदिर परिसर का भ्रमण करने के साथ ही उसके प्रत्येक हिस्से की नापजोख करने के साथ ही वहां की स्थिति को देखा। काफी देर तक उनके द्वारा वहां पर नापजोख का कार्य किया गया।

    इंजीनियर आमिर ने बताया कि पर्यटन विभाग यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके लिए यहां पर जनसुविधाओं को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक यहां पर श्रद्धालुओं के रुकने, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पर महंत व ग्रामीणों के साथ मिलकर नापजोख व निरीक्षण कर स्थिति को देखा गया है।

    जिसके बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। क्योंकि करीब 50 लाख की धनराशि पर्यटन विभाग को आवंटित की गई है। जिससे मंदिर की चहारदीवारी, आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने को यात्री हाल, शौचालय, पेयजल, संकेतक, सड़क, कूड़ेदान, स्ट्रीट लाइट तथा मंच आदि का निर्माण कराया जाएाग।

    जिसका प्रस्ताव बनाकर ड्राइंग के साथ विभाग और शासन को भेजा जाएगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद ही आगे का काम शुरू होगा। क्योंकि बातचीत में पता चला है कि यहां पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। एडवोकेट मोरध्वज यादव ने कहा कि सरकार की योजना को देखते हुए पर्यटन विभाग से यह मांग रखी गई थी। जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया। यहां पर नगर पालिका पार्षद पति जयपाल सिंह यादव, ग्राम पंचायत बेनीपुर चौक निवासी जीतपाल यादव, यशपाल सिंह, विजयपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, जबर सिंह, लोकेश यादव, मदन यादव आदि रहे।