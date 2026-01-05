संभल में 19 फरवरी से शुरू होगी संस्कृत बोर्ड की परीक्षा, यहां देखें समय सारिणी

जागरण संवाददाता, संभल। जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की ओर से संचालित संस्कृत बोर्ड की परीक्षाएं 19 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। इसे लेकर परिषद द्वारा परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी गई है।

परिषद के सचिव शिवपाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार परीक्षाएं पूर्व मध्यमा द्वितीय से लेकर उत्तर मध्यमा द्वितीय तक की कक्षाओं के लिए आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार ने बताया कि परीक्षाओं को सकुशल एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि जनपद में परीक्षा केंद्र भागीरथी संस्कृत विद्यालय, नगला अजमेरी, जुनावई में बनाया गया है। परीक्षा में हाईस्कूल स्तर पर व्यक्तिगत एक एवं संस्थागत 17 परीक्षार्थी, कक्षा 11 में व्यक्तिगत सात एवं संस्थागत आठ तथा इंटरमीडिएट में व्यक्तिगत चार एवं संस्थागत 15 परीक्षार्थी शामिल होंगे।