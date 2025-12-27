Language
    संभल में ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर में एक की मौत, दो घायल

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:43 PM (IST)

    संभल के रजपुरा में हसनपुर-गवां रोड पर घने कोहरे के कारण ट्रक और भैंसों से लदी पिकअप की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप चालक सलमान की मौके पर ही म ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, रजपुरा (संभल)। हसनपुर-गवां रोड पर गांव सिरसा के नजदीक भैंसों से लदी पिकअप और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक सलमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में एक भैंस की मौत हो गई। जबकि तीन अन्य भी घायल हुई हैं।

    शनिवार की सुबह करीब आठ बजे घना कोहरा छाया हुआ था और दृश्यता बेहद कम थी। हसनपुर-गवां मार्ग पर दोनों वाहन तेज गति से चल रहे थे। अचानक सामने से वाहन आने पर चालकों को संभलने का मौका नहीं मिला और भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि भैंसों से लदी पिकअप सड़क पर पलट गई।

    हादसे के बाद पिकअप चालक करीब 45 मिनट तक केबिन में फंसा रहा। ग्रामीणों और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पिकअप में सवार राकिब और साद भी घायल हो गए, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा में भर्ती कराया गया है।

    पिकअप के मृतक चालक की पहचान सलमान निवासी गांव सीना, थाना मवाना, जिला मेरठ के रूप में हुई है। घायल किशोर भी मेरठ के अगवानपुर गांव के निवासी बताए गए हैं। दूसरी ओर हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में सुचारू कराया गया। थाना प्रभारी निशांत कुमार राठी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।