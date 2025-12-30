एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की कार्रवाई, फरियादियों की सुनवाई में नाकाम बबराला थाना प्रभारी लाइन हाजिर

संवाद सहयोगी, गुन्न्नौर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचने वाली शिकायतों में सबसे ज्यादा बबराला के फरियादियों को देखते हुए एसपी केके बिश्नोई ने थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर कैलादेवी थाने के प्रभारी सौरभ त्यागी को वहां से हटाकर बबराला भेजा गया है, जबकि उनके स्थान पर संभल कोतवाली में तैनात अपराध निरीक्षक जितेंद्र कुमार वर्मा को कैलादेवी की कमान सौंपी गई है।

कैलादेवी के सौरभ त्यागी को अब बबराला मिली कमाल सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि बबराला थाने के प्रभारी नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए पुलिस लाइन के लिए स्थानांतरण किया गया है। इस कार्रवाई के पीछे का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन, चर्चाएं हैं कि बबराला थाने में फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनवाई न होने पर लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंच रहे थे। इसलिए पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की सुनवाई के प्रकरण में यह कार्रवाई की है।