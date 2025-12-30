एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की कार्रवाई, फरियादियों की सुनवाई में नाकाम बबराला थाना प्रभारी लाइन हाजिर
पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने फरियादियों की सुनवाई में विफलता के कारण बबराला थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर कैलादे ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गुन्न्नौर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचने वाली शिकायतों में सबसे ज्यादा बबराला के फरियादियों को देखते हुए एसपी केके बिश्नोई ने थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर कैलादेवी थाने के प्रभारी सौरभ त्यागी को वहां से हटाकर बबराला भेजा गया है, जबकि उनके स्थान पर संभल कोतवाली में तैनात अपराध निरीक्षक जितेंद्र कुमार वर्मा को कैलादेवी की कमान सौंपी गई है।
कैलादेवी के सौरभ त्यागी को अब बबराला मिली कमाल
सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि बबराला थाने के प्रभारी नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए पुलिस लाइन के लिए स्थानांतरण किया गया है। इस कार्रवाई के पीछे का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन, चर्चाएं हैं कि बबराला थाने में फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही थी। सुनवाई न होने पर लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंच रहे थे। इसलिए पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की सुनवाई के प्रकरण में यह कार्रवाई की है।
संभल कोतवाली के अपराध निरीक्षक बने कैलादेवी के प्रभारी
खास बात यह है कि छह महीने के भीतर बबराला थाने में यह दूसरी कार्रवाई है। इनसे पहले उप निरीक्षक रोशन सिंह को भी पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर किया था। इस थाने की स्थापना भी इसी साल की गई है। ऐसे में लगातार दो थानेदार कार्रवाई की जद में आने की वजह से यहां पर चर्चाएं काफी तेज हैं। उधर, पुलिस अधीक्षक ने बबराला थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने की पुष्टि की है।
