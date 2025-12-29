संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी और मौसम में अचानक आए बदलाव को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है।