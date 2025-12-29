संभल में कड़ाके की सर्दी की वजह से स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टी, अभिभावकों से बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की अपील
संभल जिले में कड़ाके की सर्दी के कारण परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अध ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की सर्दी और मौसम में अचानक आए बदलाव को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में 31 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है।
सर्दी के प्रकोप के कारण कक्षा एक से आठ तक के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति लगातार कम हो रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शीतकालीन अवकाश के बाद विद्यालय निर्धारित तिथि पर पुनः संचालित किए जाएंगे। वहीं शिक्षक विषयवार बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिससे बच्चे छुट्टियों में भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।
