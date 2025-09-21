संभल में नवरात्र के पहले दिन बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला
संभल में नवरात्र के पहले दिन शिक्षण संस्थाओं में अवकाश रहेगा। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने भीड़ और सुरक्षा कारणों से यह आदेश जारी किया है क्योंकि प्रतिपदा के दिन जुलूस और कार्यक्रमों के कारण सड़कों पर भीड़ रहती है। अभिभावक और बच्चे भी मंदिर जाते हैं और व्रत रखते हैं जिससे अवकाश की आवश्यकता महसूस हुई। संभल में हिंसा के बाद तीर्थों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, संभल। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 24 नवंबर, 2024 को हुई हिंसा को लेकर सुर्खियों में रहे संभल जिले में शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार को सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश रहेगा। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने रविवार को इसका आदेश जारी किया है।
डीएम ने बताया कि प्रतिपदा के दिन जनपद में बहुत से जुलूस आदि निकाले जाते हैं। कार्यक्रम भी होते हैं, इस कारण सड़कों पर बहुत भीड़ रहती है।
ऐसे में हादसा होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा बच्चों के अभिभावक और बहुत से बच्चे प्रतिपदा के दिन मंदिर में जाते हैं, व्रत रखते हैं, इसलिए उनकी सुविधा आदि को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया है।
हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। 30 अधिकारी व पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद संभल में तीर्थ और कूपों को तलाशा गया है। संभल के मोहल्ला खग्गू सराय में 46 साल से बंद शिव मंदिर भी मिला है।
वहां पूजा-पाठ की जा रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन तीर्थों और कूपों का जीर्णोद्धार भी करा रहा है। संभल शहर के चौराहों का भी सुंदरीकरण कराया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- Barabanki News: तीन सरकारी अस्पतालों में अभी तक नहीं खुल सके जन औषधि केंद्र, महंगी दवा खरीदने को मजबूत मरीज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।