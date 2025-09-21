Language
    Barabanki News: तीन सरकारी अस्पतालों में अभी तक नहीं खुल सके जन औषधि केंद्र, महंगी दवा खरीदने को मजबूर मरीज

    By Prahlad Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:12 PM (IST)

    बाराबंकी जिले के तीन सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र नहीं खुलने से मरीजों को महंगी दवाएं खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिला अस्पताल पुरुष में प्रबंधन की रुचि न होने और सीएचसी फतेहपुर व सिरौलीगौसपुर में संचालन शुरू न होने से यह समस्या बनी हुई है। अधिकारी जल्द ही केंद्र खोलने की बात कह रहे हैं ताकि मरीजों को सस्ती दवाएं मिल सकें।

    तीन सरकारी अस्पतालों में आज तक नहीं खुल सके जन औषधि केंद्र।

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। जिले के तीन सरकारी अस्पताल ऐसे हैं, जहां पर अभी जन औषधि केंद्र नहीं खोले गए हैं। चिकित्सक बाहर की दवाएं लिखते हैं और मरीजों को मजबूरी में महंगे दाम पर उन्हें खरीदना पड़ता है। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले जाने का आदेश है। अभी तक 20 अस्पतालों में ये केंद्र खोले भी जा चुके हैं।

    तीन अस्पताल ऐसे हैं, जहां इन केंद्रों का संचालन शुरू नहीं हो सका है। लगभग दो हजार की ओपीडी वाले जिला अस्पताल पुरुष में अस्पताल प्रबंधन की ओर से रुचि न दिखाने के कारण जन औषधि केंद्र नहीं खुल सका है। इसी प्रकार सीएचसी फतेहपुर व संयुक्त चिकित्सालय सिरौलीगौसपुर में भी संचालन नहीं हो पा रहा है।

    केंद्र सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलकर आम मरीजों को बड़ी राहत पहुंचाई थी। इन जन औषधि केंद्रों की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई थी। इन केंद्रों पर जेनरिक दवाएं मिलती हैं और ये ब्रांडेड कंपनियों की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती मिल जाती हैं, जबकि गुणवत्ता और प्रभावशीलता के मामले में महंगी ब्रांडेड दवाओं के बराबर ही होती हैं।

    लगभग 11 वर्ष बीत गए, लेकिन जिला अस्पताल पुरुष में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जगह नहीं मिल सकी। जिला स्तरीय तीन अस्पतालों में से केवल जिला महिला अस्पताल में ही दो माह पूर्व जन औषधि केंद्र खोला गया है। केंद्र न खुलने से मरीजों को सस्ती दवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

    वे बाहर से महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। संयुक्त अस्पताल सिरौलीगौसपुर के सीएमएस डॉ. एके सिन्हा ने बताया कि स्थान चिह्नित कर लिया गया है। जल्द ही जन औषधि केंद्र खुल जाएंगे।

    जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. जय प्रकाश बताते हैं कि पंजीकरण भवन बन रहा है, उसी में केंद्र खोला जाएगा। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. डीके श्रीवास्तव ने बताया कि सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र जल्द ही खुल जाएंगे।

