    UP News: पुलिस से शिकायत कर लौट रहे परिवार पर जानलेवा हमला, एक की हालत गंभीर

    By santosh tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:03 PM (IST)

    लखनऊ के पारा इलाके में शराब पीने का विरोध करने पर बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनमें से एक की हालत नाजुक है। पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। मामला सूर्यनगर क्रॉसिंग के पास का है।

    पुलिस से शिकायत कर लौट रहे परिवार पर जानलेवा हमला।

    जागरण टीम, लखनऊ। पारा के सूर्यनगर क्रॉसिंग के पास घर के सामने शराब पीने का विरोध करने से नाराज बदमाशों ने पुलिस से शिकायत के कर घर लौट रहे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। एक युवक के सिर की हड्डी तीन जगह से टूट गई है, जिसका निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है।

    शिकायत पर पारा पुलिस ने 16 लोगों पर हत्या के प्रयास, मारपीट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों की तलाश जारी है। सूर्यनगर निवासी दीपक सिंह का आरोप है कि उनके घर के सामने कुछ लोग शराब पी रहे थे। टोकने पर आरोपितों ने परिवार से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

    इसके बाद वह पुलिस से शिकायत करने गए थे। तहरीर के मुताबिक देर रात वह छोटे भाई अमित सिंह, मां मंजू, रोशनी, दोस्त राजेन्द्र उर्फ गुड्डू के साथ कार से घर जा रहे थे।

    रास्ते में सूर्यनगर क्रासिंग के पास घात लगाए बैठे कुलदीप यादव उर्फ काला, बब्बन यादव, शिवा ठाकुर, वीर यादव, उदयराज, अंशुल भारती, हिमांशु यादव, उदय यादव उर्फ राहुल, कातिया यादव, पदमान यादव, नागेंद्र यादव उर्फ गब्बर, अंकित सिंह, शुभम सिंह, मोहित जोशी, आदित्य तिवारी, विवेक पाल आए और अचानक से गाड़ी पर हमला कर दिया।

    वह कुछ समझ पाते इसके पहले ही गाड़ी में बैठे उनके छोटे भाई अमित सिंह को कुलदीप यादव, बब्बन यादव, शिवा सिंह, नागेंद्र यादव ने गाड़ी से खींचकर नीचे उतार लिया और लोहे की राड, बेल्चा व धारदार हथियार से हमला कर अधमरा कर दिया।

    राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो हमलावर धारदार हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। घटना को लेकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है।

    हमले में घायल अमित सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी है, उनके साथी राजेंद्र सिंह को भी चोटें आई हैं। पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर तीन टीम आरोपितों की तलाश में लगाई गई हैं।

