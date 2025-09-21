Language
    स्कूल में पढ़ने गई चार लड़कियां हुई लापता, पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का मुकदमा

    By Mahendra Kumar Dubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:51 PM (IST)

    बलिया के नरही थाना क्षेत्र से चार किशोरियां स्कूल जाते समय लापता हो गईं जिससे उनके परिवारों में सनसनी फैल गई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार किशोरियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किशोरियां दिल्ली में काम करके स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थीं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    स्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकली चार किशोरियां लापता।

    जागरण संवाददाता, नरहीं (बलिया)। नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से स्कूल के लिए निकली चार चार किशोरियां लापता हो गईं। चारों किशोरी कक्षा छह और सात में पढ़ती हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजनों में सनसनी फैल गई।

    पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लोकेशन मिलने पर पुलिस टीम किशोरियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है।

    गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी 19 सितंबर को घर से कंपोजिट विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी। शाम को जब वह वापस नहीं आई तो तलाश में जुट गए।

    पता किया तो पड़ाेस के गांव से ही तीन किशोरियां और लापता हैं। उनके माता-पिता से संपर्क किया तो पता चली कि तीनों किशोरियां दिल्ली में कमाने के लिए चंदा जुटा रही थी। वह स्वतंत्र होकर जीना चाह रही थी।

    आशंका है कि उनके साथ ही उनकी बेटी भी चली गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    थानाध्यक्ष नरही वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस टीम लगातार तलाश कर रही है। शीघ्र ही किशोरियों को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा।

