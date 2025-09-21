स्कूल में पढ़ने गई चार लड़कियां हुई लापता, पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का मुकदमा

बलिया के नरही थाना क्षेत्र से चार किशोरियां स्कूल जाते समय लापता हो गईं जिससे उनके परिवारों में सनसनी फैल गई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार किशोरियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किशोरियां दिल्ली में काम करके स्वतंत्र जीवन जीना चाहती थीं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, नरहीं (बलिया)। नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से स्कूल के लिए निकली चार चार किशोरियां लापता हो गईं। चारों किशोरी कक्षा छह और सात में पढ़ती हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वजनों में सनसनी फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लोकेशन मिलने पर पुलिस टीम किशोरियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी 19 सितंबर को घर से कंपोजिट विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी। शाम को जब वह वापस नहीं आई तो तलाश में जुट गए।