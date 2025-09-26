Language
    गंगा एक्सप्रेसवे से बुलडोजर उठा लाए सरकारी अधि‍कारी, तहसीलदार ने बताई कार्रवाई की वजह

    By Shobhit Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    संभल में राजस्व विभाग ने बकाया वसूली के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के कार्यालय पर कार्रवाई की। खनन विभाग द्वारा 5.10 लाख रुपये की आरसी जारी होने के बावजूद बकाया जमा न करने पर कंपनी का एक बुलडोजर जब्त कर लिया गया। तहसीलदार ने बताया कि कई बार समय देने के बाद भी भुगतान न करने पर यह कार्रवाई की गई।

    संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे से बुलडोजर लेकर आते राजस्व कर्मचारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। राजस्व विभाग की ओर से विभिन्न विभागों की ओर से जारी की गई आरसी के बकाया वसूली पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को नायब तहसीलदार अरविंद सिंह व बबलू कुमार टीम के साथ तहसील क्षेत्र में गांव खिरनी में स्थित गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही संस्था सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के कार्यालय पर पहुंचे।

    टीम ने कंपनी अधिकारियों को बताया कि कंपनी के खिलाफ खनन विभाग द्वारा 5.10 लाख की आरसी जारी की गई थी, जिसका कई बार समय देने के बाद भी बकाया जमा नहीं किया गया। इस पर टीम ने मौके से कंपनी की एक बुलडोजर को कब्जे में ले लिया और उसे नई तहसील परिसर में लाकर खड़ा करा दिया।

    तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि सीडीएस इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के खिलाफ खनन विभाग की ओर से आरसी जारी की गई थी, जिसको जमा करने के लिए कई बार कंपनी अधिकारियों को समय भी दिया गया था। मगर उनके द्वारा जमा न करने पर बुलडोजर को कब्जे में किया गया है।

