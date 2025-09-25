जावेद हबीब और बेटे की बढ़ेंगी मुश्किलें, संभल के SP केके बिश्नोई ने बताई ये बड़ी बात

Language
    By Shiv Narayan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:15 PM (IST)

    बहजोई में एफएलसी कंपनी के नाम पर हुई ठगी में जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब भी आरोपी हैं। सैफुल ने किसानों सब्जी विक्रेताओं और दर्जी जैसे मेहनतकशों को फंसाया। ऑक्सी काइन और मासिक-वार्षिक योजनाओं के नाम पर लोगों से पैसे लिए गए। पुलिस अब इस मामले में जावेद हबीब और उनके बेटे से पूछताछ करेगी और जाँच जारी है।

    संभल के एसपी केके बिश्नोई और जावेद हबीब। - फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, बहजोई। एफएलसी कंपनी के नाम पर रचे गए ठगी के बड़े खेल में अब मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उसके बेटे अनस हबीब भी आरोपित बनाए जा चुके हैं। पुलिस ने इन दोनों को समन जारी करने की तैयारी कर ली है।

    इस पूरे मामले में प्रमुखता से सामने आया है कि सैफुल ने अपने प्रभाव और झांसे में किसानों, सब्जी विक्रेताओं, दर्जियों, अस्पताल कर्मियों और पैथोलाजी संचालकों तक को फंसा लिया। शिकायतकर्ता अबू सैदपुर कला के मोहम्मद रईस ने बताया कि वह किसानों से सब्जी लेकर मंदिरों में बेचने का काम करता है, सैफुल ने उससे ऑक्सी काइन के नाम पर रुपये लिए और शुरुआत में आंशिक रकम लौटाकर झांसा दिया।

    मुहल्ला डेरा सराय के मोहम्मद नईम जींस सिलाई का काम करते हैं, उन्हें भी मासिक प्लान और वार्षिक प्लान की स्कीम बताकर निवेश कराया गया और कुछ रकम लौटाकर उन्हें और लालच में डाल दिया। मोहल्ला डेरा सराय के सोहेल, जो दर्जी का काम करते हैं, ने भी रकम दी थी और शुरू में मामूली रकम वापसी कराई गई।

    हातिम सराय के दानिश हुसैन अस्पताल में नौकरी करते हैं, उन्हें भी इसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया। गोविंदपुर चंदौसी रोड के मस्जिद हुसैन पैथोलाजी लैब चलाते हैं, उन्होंने भी कंपनी में निवेश कर दिया और रकम वापस न मिलने से परेशान हैं। चौधरी सराय के किसान जावेद असलम ने भी कंपनी में आईडी बनवाई और रकम डूब गई। इन बयानों ने खुलासा कर दिया कि किस तरह मेहनतकश लोग इस कंपनी के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठे। कंपनी ने मासिक और वार्षिक योजनाओं को डालर के रूप में वापसी का भरोसा दिलाकर लोगों को और फंसाया। पीड़ितों के लगातार सामने आने से पुलिस के पास शिकायतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है।

    सीओ असमोली की निगरानी में चल रही विवेचना में यह भी देखा जा रहा है कि ठगी की रकम कहीं गलत गतिविधियों या काले कारोबार में तो नहीं झोंकी गई। अब तक जुटे तथ्यों के आधार पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है और जावेद हबीब व अनस हबीब को समन जारी कर पूछताछ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

    एफएलसी कंपनी के प्रकरण में जावेद हबीब और उसके बेटे अनस हबीब को आरोपित बनाया गया है। इन दोनों को समन जारी कर पूछताछ की जाएगी और तथ्य सामने आने पर गिरफ्तारी भी की जाएगी। पुलिस निवेशकों के बयानों और ठगी की रकम के इस्तेमाल की गहराई से जांच कर रही है।- कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी, संभल।