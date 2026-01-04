Language
    संभल में बहजोई हत्याकांड के खुलासे के करीब पहुंची पुलिस, हाथ लगे अहम सुराग

    By Shiv Narayan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:23 PM (IST)

    संभल के बहजोई में युवक सुशील कुमार की हत्या के मामले में पुलिस पर्दाफाश के करीब है। जांच में हत्या का कारण और आरोपी स्पष्ट हो चुके हैं, हालांकि गिरफ्त ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। बहजोई में युवक की हत्या के मामले में पुलिस अब जांच के पर्दाफाश के बेहद करीब पहुंच गई है और यह लगभग स्पष्ट हो चुका है कि घटना को किस वजह से और क्यों अंजाम दिया गया, हालांकि आरोपितों की गिरफ्तारी अभी शेष है।

    पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपितों का कनेक्शन अन्य पड़ोसी राज्यों से जुड़ा हो सकता है और लगातार दबिश के जरिए पुलिस उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है।

    हत्यारोपितों की पहचान हो चुकी है और घटनाक्रम की सभी कड़ियां आपस में जुड़ चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ही पूरी स्थिति आधिकारिक रूप से स्पष्ट की जाएगी।

    विदित रहे कि 24 दिसंबर को बहजोई के चांदनी चौक स्थित अर्धनिर्मित मार्केट के पास मोहल्ला गोलागंज निवासी सुशील कुमार का शव मिला था, जिसके सिर पर पीछे से ईंट से प्रहार किए जाने के संकेत मिले थे।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जहां रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट और अधिक रक्तस्राव से मृत्यु की पुष्टि हुई। उत्तराखंड के काशीपुर में रह रहे मृतक के भाई अनिल कुमार अगले दिन की शाम बहजोई पहुंचे और पूरी जानकारी पुलिस को दी, जिसके आधार पर बहजोई थाने में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया।

    जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि मृतक स्वयं भी चोरी जैसी वारदातों में शामिल रहता था और आशंका जताई जा रही है कि उसके साथियों ने ही आपसी कारणों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया।

    पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, काल डिटेल और मृतक की गतिविधियों के आधार पर लगातार जांच कर रही है और विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

    प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि हत्यारोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई और वारदात के पीछे की असली वजह सामने आ सकेगी, इस पर्दाफाश के नजदीक तक पुलिस पहुंच गई है।