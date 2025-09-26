संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। एएसपी के नेतृत्व में पुलिस और पीएसी जवानों ने पैदल मार्च निकाला अफवाहों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। खुफिया विभाग भी निगरानी कर रहा था और कंट्रोल रूम से भी शहर पर नजर रखी जा रही थी।

जागरण संवाददाता, संभल। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा, जिसके चलते एएसपी के नेतृत्व में पुलिस पीएसी जवानों ने पैदल मार्च निकाला। इसके साथ ही चिंहित स्थान के साथ ही जामा मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी।

शुक्रवार को जुमे की नमाज को सकुशल व शांति पूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया और ऐसे में उसकी ओर से कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। क्योंकि कई जिलों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद हो चुका है। इसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिससे नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे।

ऐसे में शुक्रवार की सुबह को एएसपी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस व पीएसी जवानों ने पैदल मार्च निकाला। जो कि मुख्य बाजार से होते हुए प्रमुख चिंहित स्थान से होता हुए जामा मस्जिद पर जाकर संपन्न हुआ। पैदल मार्च के दौरान अधिकारियों ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई देने पर उसकी सूचना पुलिस को देने के लिए कहा, जिससे शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे।