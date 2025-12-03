Sambhal News: मां की डांट से नाराज होकर युवती ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत
सम्भल में एक युवती ने मां की डांट से नाराज़ होकर ज़हर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने स ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण संभल। असमोली क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती ने मां से मामूली कहासुनी के बाद जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने की बात कही, जिसे स्वजन ने इनकार कर दिया। बिना किसी कार्रवाई के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की बेटी को किसी बात को लेकर उसकी मां ने डांट दिया था। डांट से नाराज होकर युवती कमरे में चली गई और गुस्से में घर में रखा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया।
काफी देर तक जब युवती कमरे से बाहर नहीं निकली तो स्वजन को चिंता हुई। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो युवती की हालत बिगड़ी हुई थी। स्वजन द्वारा पूछताछ करने पर युवती ने जहरीला पदार्थ खाने की बात स्वीकार की। आनन-फानन में उसे मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया।
मंगलवार तड़के उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अचानक हुई मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव मलिक ने बताया कि युवती ने जहरीला पदार्थ खाया था, जिससे उसकी मौत हुई है।
पुलिस ने नियम के तहत पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन स्वजन ने इनकार कर दिया। यदि कोई लिखित शिकायत आती है या कोई साक्ष्य सामने आता है तो घटना की आगे जांच की जाएगी।
