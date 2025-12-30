संभल में सावधान होकर मनाइएगा नए साल का जश्न, तोड़ी पाबंदियां तो पहुंचेंगे हवालात; SP ने दी ये चेतावनी



जागरण संवाददाता, संभल। अगर, आप नए साल के जश्न की तैयारियां कर रहे हैं तो जरा सावधानी रहने की जरूरत है। क्योंकि पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गया और पाबंदियां तोड़कर जश्न मनाते हुए मिल तो पुलिस कार्रवाई भी करेगी। इसलिए निर्धारित समय सीमा रात दस बजे तक ही डीजे बजेगा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात होगी। रेस्टाेरेंट और होटल के साथ मुख्य मार्ग पर पेट्रोलिंग अनिवार्य की जाएगी। साथ ही मार्गों पर लगे सीसीटीवी द्वारा भी कंट्राेल रूम से निगाह रखी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नए साल का स्वागत करने के लिए लोग विभिन्न प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जिसमें कई स्थानों पर पार्टी की जाती है तो कई लोग होटल व रेस्टाेरेंट में मौज मस्ती के लिए एकत्र होते हैं। वहीं होटल व रेस्टोरेंट संचालक भी इसके लिए विशेष प्रकार की लुभावनी तैयारियां करते हुए विशेष साज सज्जा करते हैं। जबकि कुछ लोग घरों में ही अपने स्वजन के साथ इस जश्न को मनाते हैं।

मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जश्न के रंग में भंग डालने का प्रयास करते हैं। क्याेंकि बहुत से लोग इस मौके पर शराब व अन्य प्रकार को नशा कर लेते हैं और फिर उसके बाद सड़क व गली मुहल्लों में हुड़दंग के साथ तेज रफ्तार से वाहन को सड़क पर दौड़ाते हैं। इससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। इस को लेकर पुलिस द्वारा नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। जिसमें कहा गया कि नए साल के जश्न में वह लोगों के साथ है। मगर किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी कर अव्यवस्था फैलाने व हुड़दंग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा।

इसके लिए शहर में लगे 224 सीसीटीवी द्वारा कंट्रोल रूम से निगाह रखी जाएगी। साथ ही सभी मार्गों पर पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है। खासकर होटल व रेस्टोरेंट के आसपास खासी निगाह रहेगी। ये है शहर के संवेदशील इलाक नए साल को लेकर पुलिस सख्त है। शहर के संवेदशील इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा और दीपा सराय अति संवेदनशील इलाकों में आते हैं। यहां दोनों ही इलाकों में चौकियां बनने के बाद पुलिस की गश्त तेज हो गई है। हालांकि नए साल काे लेकर भी गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं रायसत्ती थाना क्षेत्र में संवेदनशील इलाका आता है।

कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कोटगर्वी में हिंसा वाले क्षेत्र में आरआरएफ के जवानों की तैनाती है। सभी बीट प्रभारियों को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खुफिया पुलिस हर गतिविधियों और साइबर थाना पुलिस द्वारा भी इंटरनेट मीडिया पर निगरानी बनाए हुए है।



यह हैं शहर में प्रवेश करने वाले मार्ग दिल्ली-हसनपुर से आने वाले मार्ग हिंदूपुरा खेड़ा से नखासा और चौधरी सराय, मुरादाबाद की ओर से चंदौसी चौराहा और चंदौसी से आने वाला शहर में प्रवेश, बहजोई की ओर से चौधरी और गवां-आदमपुर की ओर से चौधरी सराय से शहर में प्रवेश हाेते हैं। शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर पुलिस की सख्त चेकिंग रहेगी।