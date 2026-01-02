संभल में नए साल का जश्न: किलकारियों से गूंजे अस्पताल, व्यापार में उछाल और संपत्ति की खरीद

जिले में 22 लोगों ने खरीदे मकान, दुकान और जमीन

350 से ज्यादा बिकी बाइक-स्कूटी, दिन भर रही भीड़भाड़

जागरण संवाददाता, संभल। नए साल का उल्लास न सिर्फ लोगों के चेहरे पर दिखा बल्कि काराेबार भी मुस्कुराते हुए नजर आया। साल के पहले दिन किलकारियां गूंजने से साल की खुशियां दोगुनी हो गईं। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने मकान, दुकान और जमीन खरीदनेे के लिए बैनामे भी करवाए हैं। नए माडल के साथ वाहन खरीदने वालों में भी अच्छा उत्साह देखने को मिला है।

बाइक शोरूम के संचालक मोहम्मद युसूफ ने बताया कि नए साल पर पूरे जिले में लगभग 350 से अधक बाइकों की बिक्री हुई है। देखा जाएं तो साढ़े तीन करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। क्योंकि नए माडल की बाइकें लेने का अधिक उत्साह देखने को मिला है। इसी तरह जिला अस्पताल, बहजोई, चंदौसी, रजपुरा और गुन्नौर के सरकारी अस्पताल में 25 बच्चों ने रात 12 बजे से लेकर सुबह दस बजे तक जन्म लिया है। गुन्नौर के अस्पताल में एक सुनीता नामक महिला ने जुड़ा बच्चियों को जन्म दिया है। नए साल के दिन घर में बच्चों के कदम पड़ने से खुशियां बढ़ती गईं। इसके अलावा उप निबंधक चंदौसी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बैनामा नव वर्ष 37 बैनामा तहसील क्षेत्र के लोगों ने रजिस्टर्ड कराएं थे लेकिन, 22 लोगों ने ही बैनामे करवाए हैं। इनमें मकान, दुकान और जमीन शामिल है। ऐसे में माहौल में दिन भर बाजारों के साथ-साथ सरकारी दफ्तर, अस्पताल और एजेंसियों पर भीड़भाड़ की स्थिति बनी रही।