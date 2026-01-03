सावधान! अगर आपने नहीं भरा गृह कर, तो घर पहुंचेगा नगर पालिका का नोटिस और कटेगी आरसी

संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। नगर पालिका क्षेत्र में करीब तीन करोड़ रुपये का भवनों पर संपत्ति कर बकाया है। इसमें पेयजल कर भी शामिल है। वर्षों से कर भुगतान में भारी लापरवाही बरती जा रही है। अब पालिका ने बड़े बकायदारों को नोटिस जारी करने तैयारी शुरू कर दी है। अगर, नोटिस के बाद भी कर जमा नहीं किया गया तो फिर पालिका आरसी जारी करेगी। उसके बाद पानी का कनेक्शन काटने कभी प्रक्रिया रहेगा।

नगर पालिका क्षेत्र में कुल 33 हजार आवासीय भवन और करीब 3,500 व्यावसायिक भवन पंजीकृत हैं। इसके बावजूद अधिकांश भवन स्वामी और कारोबारी कर भुगतान में लापरवाही बरत रहे हैं। पालिका रिकार्ड के मुताबिक कर बकाया की कुल राशि लगभग तीन करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। इन बकायदारों में करीब 50 ऐसे बड़े करदाता हैं, जिन पर 50 लाख रुपये से अधिक का बकाया है।