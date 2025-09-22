संभल में लव जिहाद का मामला, प्रेमजाल में फंसाकर नाबालिग से दुष्कर्म फिर मतांतरण की कोशिश; युवक गिरफ्तार
संभल में एक नाबालिग छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर मतांतरण का प्रयास किया गया। आरोपी मोहम्मद कैफ ने आठवीं कक्षा से ही छात्रा का ब्रेनवॉश करना शुरू कर दिया था और अश्लील फोटो व वीडियो भी बना लिए थे। छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। कैफ और उसके परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, संभल। संभल में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग को पढ़ाई के दौरान प्रेमजाल में फंसाया और कई वर्षों तक उससे संबंध बनाए गए। यही नहीं, स्वजन की मदद से आठवीं कक्षा से ही ब्रेनवॉश कर धीरे-धीरे छात्रा के मतांतरण का भी प्रयास हुआ। छात्रा बात मानने को मजबूर रहे, इसलिए अश्लील फोटो व वीडियो भी बनाकर रख लिए। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
नाबालिग इंटर की छात्रा है। आठवीं कक्षा से ही उसका मेलजोल साथ पढ़ने वाले मोहम्मद कैफ से हो गया। आरोप है कि धीरे-धीरे कैफ छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर स्वजन के साथ मिलकर उसका ब्रेनवॉश करने लगा। आठवीं कक्षा से इंटर पास करने के दौरान उसने छात्रा को घर व कुछ अन्य जगह ले जाकर कई बार यौन शोषण भी किया। अश्लील फोटो और वीडियो भी ले लिए। इसकी जानकारी छात्रा के स्वजन को हुई तो उन्होंने कॉलेज में जाकर शिकायत की।
कॉलेज प्रबंधन ने कैफ को निकाल दिया। इसके बाद भी उसने छात्रा का पीछा नहीं छोड़ा। कैफ ने छात्रा का ब्रेनवॉश कर दिया। इसके चलते छात्रा स्वजन से झगड़ा करती। परेशान होकर छात्रा की मां ने पूरे प्रकरण का प्रार्थना पत्र एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को दिया। बताया कि जबरन इस्लाम धर्म अपनाने व मतांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है।
एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मोहम्मद कैफ उसके पिता भाई व अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 351(2), 3, 4, 11, 12 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही आरोपित मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया।
