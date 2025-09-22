संभल में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर में पैदल मार्च किया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। शहर में सीसीटीवी निगरानी केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं जिससे पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

संवाद सूत्र, संभल। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर में पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया। रविवार को पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी कुलदीप कुमार सिंह ने शहर में पैदल किया। पैदल मार्च शंकर चौराहा, एजेंटी तिराहा, आर्य समाज रोड, छंगामल तिराहा, खग्गूसराय, दीपा सराय में बल्ला की पुलिया और रायसत्ती थाना क्षेत्र के तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान एएसपी ने लोगों से संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही पुलिस ने मार्गों पर यातायात व्यवस्था और बाजार में कानून-व्यवस्था की स्थिति का भी जायजा लिया। बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिले और वे निर्भीक होकर खरीदारी कर सकें।