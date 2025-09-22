Sambhal News: त्योहारों को देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट, शहर में किया पैदल मार्च; लोगों से की ये अपील
संभल में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर में पैदल मार्च किया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। शहर में सीसीटीवी निगरानी केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं जिससे पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
संवाद सूत्र, संभल। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर में पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया। रविवार को पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी कुलदीप कुमार सिंह ने शहर में पैदल किया। पैदल मार्च शंकर चौराहा, एजेंटी तिराहा, आर्य समाज रोड, छंगामल तिराहा, खग्गूसराय, दीपा सराय में बल्ला की पुलिया और रायसत्ती थाना क्षेत्र के तमाम भीड़भाड़ वाले इलाकों में किया गया।
इस दौरान एएसपी ने लोगों से संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही पुलिस ने मार्गों पर यातायात व्यवस्था और बाजार में कानून-व्यवस्था की स्थिति का भी जायजा लिया। बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी, ताकि लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिले और वे निर्भीक होकर खरीदारी कर सकें।
सत्यव्रत पुलिस चौकी के अलावा चार स्थानों पर बन रहे सीसीटीवी वर्किंग स्टेशन
संभल में हिंसा की घटना के बाद शहर की निगरानी पुलिस गश्त के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो रही है। चौतरफा मानिटरिंग से शहर की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। खास बात यह है कि सत्यव्रत पुलिस चौकी के साथ ही चार अलग-अलग स्थानों पर वर्किंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जहां से पूरे शहर की रीयल टाइम मानिटरिंग और कंट्रोल संभव होगा। इससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तुरंत हरकत में आ सकेगी और कानून-व्यवस्था पर मजबूत पकड़ बनी रहेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।