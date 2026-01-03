Language
    संभल में एक ही जमीन दो बार बेचने वाला आरोपी डेढ़ साल बाद गिरफ्तार

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:25 PM (IST)

    संसू, जुनावई (संभल)। थाना क्षेत्र के धनीपुर गांव में एक व्यक्ति ने पहले अपनी जमीन बेटों के नाम दान पत्र में दे दी लेकिन, बाद में उसी भूमि का हिस्सा एक महिला के नाम बैनामा कर दिया। मामले में दर्ज मुकदमे के बाद से फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    धनीपुर गांव निवासी चरन सिंह ने 19 जुलाई 2023 को गांव की ही रहने वाली राम खिलाड़ी सिंह की पत्नी भूरी देवी के नाम अपनी भूमि का एक तिहाई हिस्सा बैनामा कराया था। जबकि इससे पहले फरवरी 2023 में चरन सिंह उस भूमि को अपने बेटे मोहित और सचिन के नाम दान पत्र के माध्यम से बैनामा कर चुके थे।

    इसकी जानकारी जब भूरी देवी को हुई तो उन्होंने थाना जुनावई में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने चरन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। थाना पुलिस ने शुक्रवार को वांछित चल रहे आरोपित चरन सिंह को गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया।