संभल में एक ही जमीन दो बार बेचने वाला आरोपी डेढ़ साल बाद गिरफ्तार

संसू, जुनावई (संभल)। थाना क्षेत्र के धनीपुर गांव में एक व्यक्ति ने पहले अपनी जमीन बेटों के नाम दान पत्र में दे दी लेकिन, बाद में उसी भूमि का हिस्सा एक महिला के नाम बैनामा कर दिया। मामले में दर्ज मुकदमे के बाद से फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

धनीपुर गांव निवासी चरन सिंह ने 19 जुलाई 2023 को गांव की ही रहने वाली राम खिलाड़ी सिंह की पत्नी भूरी देवी के नाम अपनी भूमि का एक तिहाई हिस्सा बैनामा कराया था। जबकि इससे पहले फरवरी 2023 में चरन सिंह उस भूमि को अपने बेटे मोहित और सचिन के नाम दान पत्र के माध्यम से बैनामा कर चुके थे।