संभल में 1.65 करोड़ की लागत से बनी कान्हा गौशाला, नौ बीघा भूमि पर बने गौशाला का होगा लोकार्पण

संवाद सूत्र, बबराला। साल के अंतिम दिन बेसहारा पशुओं को गांव बाघऊ के निकट मंदिर के पास लगभग नौ बीघा जमीन पर बनी कान्हा गौशाला में निवास काे स्थान मिलेगा। जिसका लोकार्पण समारोह आज होगा। इस कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के सदस्य के साथ ही महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सहित डीएम एसपी भी शामिल रहेंगे।

नगर के मुख्य चौराहा इंदिरा चौक, रेलवे स्टेशन एवं वार्ड 12 की गलियों में दर-दर भटक रहीं बेसहारा गायों एवं नंदी को अब रहने का स्थान मिल जाएगा। जिसके बाद उन्हें दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि नगर के समीपवर्ती गांव बाघऊ के निकट खेड़े वाले शिव मंदिर के पीछे लगभग नौ बीघा जमीन पर कान्हा गौशाला का लोकार्पण 31 दिसंबर को होगा। जिसमें इन बेसहारा पशुओं को आश्रय के साथ ही चारे व पेयजल की भी व्यवस्था रहेगी।

इस कान्हा गौशाला को बनाने में 1.65 करोड की लागत आयी है। इस कान्हा गौशाला में नंदी व गायों को अलग स्थान पर रखा जाएगा। वहीं गौशाला में हरे चारे और भूसा के लिए दो अलग-अलग गोदाम बनाए गए हैं। जिसमें इन बेसहारा पशुओं के लिए भोजन सुरक्षित रहेगा। वहीं बुधवार को इस गौशाला का लोकार्पण समारोह किया जाएगा। जिसमें गौ सेवा आयोग के सदस्य दीपक गोयल, निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर श्रीश्री 1008 रामानंद गिरी महाराज, जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पेंसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई के साथ क्षेत्रीय गौ सेवा प्रमुख चंद्रशेखर, जिला प्रभारी भाजपा हेमंत, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा राजेश सिंघल शामिल रहेंगे।