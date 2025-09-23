झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मासूम की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर काटा हंगामा

संभल में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से ढाई महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने गवां कस्बे में डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जाम लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पिता की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि गलत इलाज से बच्चे की हालत बिगड़ी और बाद में उसकी जान चली गई। आरोपित डॉक्टर फरार है।

जागरण संवाददाता, संभल। गांव रजावली निवासी अनिल कुमार ने झोलाछाप पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अपने ढाई माह के बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया है। मासूम की मौत के बाद आक्रोशित स्वजनों और ग्रामीणों ने कस्बा गवां में आरोपित झोलाछाप के क्लीनिक के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिता की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिता अनिल कुमार के अनुसार उसका ढाई माह का पुत्र अयांश बीमार था। नौ और 10 सितंबर को उसने कस्बा गवां निवासी झोलाछाप इमामुद्दीन से उपचार कराया। इलाज के बाद बच्चे के शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। दोबारा चिकित्सक के पास ले जाने पर उसने केवल एक सीरप देकर घर भेज दिया। स्थिति बिगड़ने पर बच्चे को संभल स्थित निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां से उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। इसके बाद भी हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई।

इलाज के लिए परिजन उसे कई निजी चिकित्सकों के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः अमरोहा जनपद के ढवारसी कस्बे में एक निजी अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन उपचार के बावजूद हालत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार तड़के करीब पांच बजे मासूम ने दम तोड़ दिया।

बच्चे की मौत की खबर मिलते ही स्वजन शव को लेकर गवां कस्बा पहुंचे और आरोपित झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। गुस्साए स्वजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया।