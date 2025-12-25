प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर जा रही पत्नी को पति ने पीछे से मारी टक्कर, तीनों घायल
उत्तर प्रदेश के संभल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को बाइक से टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, असमोली। बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने वाली एक महिला को उसके पति ने देख लिया। वह अपने प्रेमी के साथ बाइक पर जा रही थी कि पीछे से दूसरी बाइक पर आए उसके पति ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइकों पर पति-पत्नी और प्रेमी घायल हो गए। उन्हें भीड़ ने निजी व सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।हालांकि इस प्रकरण में कोई लिखापढ़ी नहीं हुई है।
ऐचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला करीब दस दिन पहले अपने प्रेमी के साथ असमोली थाना क्षेत्र के गांव में आ गई थी। महिला के तीन बच्चे भी हैं लेकिन, उन्हें घर छोड़कर आई थी। पता चला है कि जिस युवक से प्रेम-प्रसंग हुआ है। महिला के गांव में उसकी मौसी रहती हैं और वहां पर आने-जाने पर ही प्रेम कहानी शुरू हुई। इस क्रम में दोनों गायब हो गए थे।
अब गुरूवार को प्रेमी और महिला बाइक से मुरादाबाद जिले के चौधरपुर कस्बा गए थे। वहां से वापस लौटते समय असमोली-जोया मार्ग महिला के पति ने दोनों को देख लिया। फिर उसने दूसरी बाइक से उनका पीछा करते हुए टक्कर मार दी। जिसके कारण तीनों लोग घायल हो गए।
सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। साथ ही प्रेमी के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। वह प्रेमी और महिला को निजी अस्पताल ले गए। जबकि पुलिस ने घायल पति को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी भिजवा दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी ने बताया कि किसी की तरफ से कोई तहरीर नही मिली है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पति ने पीछे से बाइक में टक्कर मारी है।
