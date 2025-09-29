Language
    यूपी के संभल में शादी की खुशियां मातम में बदलीं! करंट लगने से दुल्हन के बहनाेई की मौत

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:19 PM (IST)

    संभल में साली की शादी में शामिल होने आए राजू नामक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। वह अपनी बेटी के साथ सोने जा रहे थे तभी पंखे का प्लग लगाते समय उन्हें करंट लग गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

    नरौली में युवक की मौत के बाद मौके पर जमा भीड़। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, चंदौसी/संभल। नरौली के मुहल्ला मंसादेवी में तहेरी साली की शादी में शामिल होने आए थाना बहजोई क्षेत्र के गांव भरतपुर निवासी युवक पखें का प्लग लगाते करंट की चपेट में आ गया।

    परिवार के लोगों ने पहले चंदौसी फिर मुरादाबाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक की मृत्यु हो गई। युवक की मृत्यु के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई। जानकारी के सीओ व एसओ पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    दुल्हन के जीजा की करंट लगने से मृत्यु

    बनियाठेर क्षेत्र के कस्बा नरौली के मुहल्ला मंसादेवी दिनेश पुत्र जगन सिंह की बेटी ज्योति की थाना क्षेत्र के गांव अकरौली से रविवार को बरात आई थी। शादी की रस्में चल रही थीं कि राजू अपनी डेढ़ साल की बेटी आराध्या को लेकर सोने जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने टेंट से लगाए गए पंखे का प्लग बोर्ड में लगाया अचानक तेज करंट लग गया और राजू करंट की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी गोद से बेटी नीचे गिरकर जोर-जोर से रोने लगी।

    चंदौसी के एक निजी अस्पताल में कराया भर्ती

    बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिवार और मेहमान दौड़कर मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में राजू को चंदौसी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया। परिवार के लाेग मुरादाबाद डेंटल कॉलेज में भर्ती कराया लेकिन जहां पर डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    शादी की खुशियां मातम में बदलीं

    राजू की मृत्यु की जानकारी मिलते ही शादी की खुशियां गम में बदल गईं। शव नरौली पहुंचा तो पत्नी के साथ अन्य परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर एसओ मनोज वर्मा व सीओ मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और पंखे को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 