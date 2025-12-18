युवती ने किशोर की बनाई अश्लील वीडियो फिर हड़प लिए लाखों के गहने, दी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी

जागरण संवाददाता, संभल। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में किशोर की अश्लील वीडियो बनाकर डराने-धमकाने और सोने के जेवर हड़पने का मामला सामने आया है। प्रकरण में मां-बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक गांव निवासी महिला गांव में ही कास्मेटिक की दुकान चलाती है। पांच अक्टूबर को वह रिश्तेदारी में गई थी। उस दौरान उसका 13 वर्षीय बेटा, जो कक्षा आठ का छात्र है दुकान पर मौजूद था। बताया कि पड़ोसी गांव निवासी एक युवती दुकान पर आई और सामान देखने के बहाने अंदर घुस गई।

आरोप है कि सामान लेने के बाद जब किशोर ने रुपये मांगे तो युवती ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और उसकी वीडियो भी बना ली। डरे हुए किशोर ने जब शिकायत करने की बात कही तो युवती उसे धक्का देकर चली गई।