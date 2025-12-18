युवती ने किशोर की बनाई अश्लील वीडियो फिर हड़प लिए लाखों के गहने, दी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी

Language
    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवती ने किशोर का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और लाखों के गहने हड़प लिए। युवती ने किशोर को झूठे मुकदमे में फंसाने की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। ऐंचोड़ा कंबोह थाना क्षेत्र में किशोर की अश्लील वीडियो बनाकर डराने-धमकाने और सोने के जेवर हड़पने का मामला सामने आया है। प्रकरण में मां-बेटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।

    एक गांव निवासी महिला गांव में ही कास्मेटिक की दुकान चलाती है। पांच अक्टूबर को वह रिश्तेदारी में गई थी। उस दौरान उसका 13 वर्षीय बेटा, जो कक्षा आठ का छात्र है दुकान पर मौजूद था। बताया कि पड़ोसी गांव निवासी एक युवती दुकान पर आई और सामान देखने के बहाने अंदर घुस गई।

    आरोप है कि सामान लेने के बाद जब किशोर ने रुपये मांगे तो युवती ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और उसकी वीडियो भी बना ली। डरे हुए किशोर ने जब शिकायत करने की बात कही तो युवती उसे धक्का देकर चली गई।

    अगले दिन वह दोबारा दुकान पर आई और वीडियो प्रसारित करने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए घर में रखे सोने के जेवर लाने को कहा। डर के कारण किशोर ने मां की अलमारी से पांच सोने की अंगूठियां और एक सोने की चेन निकालकर युवती को दे दी।

    इसके बाद 16 अक्टूबर को युवती ने फोन कर फिर से सोने का हार मांग लिया। बाद में किशोर ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। अलमारी देखने पर सभी जेवर गायब मिले।

    आरोप है कि शिकायत करने पर युवती और उसकी ने झूठे मुकदमे में फंसाने और 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की धमकी दी। थाना प्रभारी मोहित काजला ने बताया कि युवती और उसकी मां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच जारी है।