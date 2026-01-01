न्यू ईयर 2026 में संभल को विकास की बड़ी सौगात, 9 करोड़ से बदलेगी शहर की सूरत

संवाद सहयोगी, संभल। नए वर्ष 2026 की शुरुआत शहरवासियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। नगर पालिका परिषद ने शहर के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं तैयार की हैं। 15वें वित्त आयोग के तहत करीब नौ करोड़ रुपये की लागत से सड़क, नाली, जलनिकासी, पथ प्रकाश और बाजार के सुंदरीकरण जैसे कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही वंदन योजना और नगरीय वैश्विक योजना के अंतर्गत तीर्थों के जीर्णोद्धार और आधुनिक स्ट्रीट फूड हब के निर्माण से शहर को नई पहचान मिलेगी।

दरअसल, नए साल में नगर पालिका परिषद संभल शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है। 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत करीब नौ करोड़ रुपये की धनराशि से शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इसमें विभिन्न वार्डों में जर्जर सड़कों का निर्माण व मरम्मत, नालियों का निर्माण, जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करना प्रमुख रूप से शामिल है।

बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से जूझने वाले इलाकों में विशेष रूप से नालियों को बेहतर किया जाएगा। शहर की रोशनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 50 लाख रुपये की लागत से पथ प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रमुख मार्गों, मुरादाबाद मार्ग, चंदौसी मार्ग और बहजोई रोड शामिल है।

चौराहों और रिहायशी क्षेत्रों में नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। वहीं 50 लाख रुपये की लागत से बाजार को फैंसी लाइटों से चमकाया जाएगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ शहर की रौनक भी बढ़ेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संवारने के उद्देश्य से वंदन योजना के तहत एक करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से पाप मोचन और पिशाच मोचन तीर्थ का जीर्णोद्धार एवं सुंदरीकरण कराया जाएगा।

इसके अलावा नगरीय वैश्विक योजना के अंतर्गत एक करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से आधुनिक स्ट्रीट फूड हब का निर्माण प्रस्तावित है। इस फूड हब के बनने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और शहरवासियों को स्वच्छ व व्यवस्थित ढंग से विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं हसनपुर रोड पर हिंदुपुरा खेड़ा के नजदीक, चौधरी सराय में पार्क के पीछे और मुरादाबाद रोड पर रेन बसेरे के नजदीक नौ लाख रुपये की लागत से सेल्फी प्वांइट भी बनेंगे।